חומות העיר העתיקה ארנון בוסאני

עיריית ירושלים האירה הערב (מוצאי שבת) את חומות העיר העתיקה ואת גשר המיתרים בצבעי דגל ארצות הברית, לציון 250 שנה לעצמאותה של ארצות הברית.

חומות העיר העתיקה וגשר המיתרים, מסמליה הבולטים של ירושלים, הוארו בצבעי אדום, לבן וכחול ובדגל ארצות הברית, כחלק ממחווה של ידידות והוקרה לקשר בין שתי המדינות ובין ירושלים לעם האמריקני.

המהלך מצטרף לשורת מחוות בינלאומיות שנערכו בישראל לציון יום העצמאות האמריקני.

ראש עיריית ירושלים, משה ליאון, אמר כי "ירושלים גאה לציין את יום העצמאות ה-250 של ארצות הברית, ידידתה הקרובה והחשובה של מדינת ישראל. המחווה מבטאת את ההערכה העמוקה לשותפות ארוכת השנים בין המדינות, המבוססת על ערכים משותפים של חירות ודמוקרטיה".

לסיום אמר: "אנו מאחלים לעם האמריקני חג עצמאות שמח ומצפים להמשך חיזוק הקשרים בין ירושלים לבין גדולת ידידינו, ארצות הברית".