בקטע שהעלה יוסף חדאד לרשתות מתוך פודקאסט עם הרב שמואל אליהו, נשאל הרב מה מקומו של חדאד במדינה היהודית שאליה הוא מכוון. הרב אליהו השיב בקצרה, "אח".

הרב אליהו הוסיף כי הוא רואה בחדאד ביטוי להבנה כיצד ניתן לתרום זה לזה ולא להילחם זה בזה.

הרב אליהו סיפר שבתקופתו כחייל שירתו ביחידות חיילים ערבים ודרוזים: "כל חייל ששם מדים זה אדם שאומר: אני מוכן להקריב את החיים שלי".

חדאד הגיב לדברים ואמר, "אני חלק ממדינת ישראל ומהחברה הישראלית... כשאתה מסתכל לי בעיניים, ואתה אומר לי שאני אח שלך, בזה הרגע נתת לי אנרגיות להמשיך במסע שלי".

עוד אמר חדאד, "כי אני יודע שהמסע שלי, והדרך שלי, הדרך הזו, זו הדרך הכי נכונה שיש".

חדאד כתב על הקטע ברשתות: "לשמוע רב גדול ובכיר כמו הרב שמואל אליהו מדבר עלי ככה זה לא סתם מחזק, זה מעצים!".

הפודקאסט המלא:

