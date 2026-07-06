המחסור בחלב ומוצרי חלב ברשתות השיווק ברחבי הארץ לא נבלם, ולאחרונה אף החריף המחסור בקוטג' 5% של חברת תנובה.

צרכנים רבים מתקשים למצוא את מוצרי הבסיס הללו על המדפים, והקמעונאים טוענים כי הם מקבלים מהמחלבות הזמנות חלקיות בלבד. מוצרי החלב נחטפים מהמקררים כבר בשעות הבוקר, ולקוחות שמגיעים לקראת שעות הצוהריים נתקלים במקררים חצי ריקים.

המחסור בקוטג' ובמוצרי גביע נוספים נובע בעיקרו מתקלה במערכות המידע ובבקרה הטכנולוגית של המחסן האוטומטי במחלבת אלון תבור של תנובה. מערכת זו, של חברת Dematic , מהווה את ה"מוח" המפעיל את המחסן ומוציא את המשטחים, והתקלה בה נמשכת כבר למעלה מחודש ימים. תיקון המערכת מחייב הגעה של טכנאים מחו"ל, אך אלו נמנעים מלהגיע לישראל בשל המצב הביטחוני, והטיפול הידני החלופי מעניק מענה חלקי בלבד.

בעקבות התקלה, כחצי מכמות המשטחים שאמורים לצאת להעמסה נתקעים במחלבה, ונוכח שליטתה של תנובה בקטגוריה, החברות שטראוס וטרה אינן מסוגלות להשלים את פערי הביקוש. בנוסף לתקלה זו, נרשם בשוק מחסור מתמשך בחלב ניגר ובגבינה לבנה של כלל המחלבות. החברות מנמקות את המחסור במלחמה מול איראן, שגרמה לכך שישראלים רבים לא טסו לחו"ל במהלך חג הפסח וחג השבועות, והציבור בארץ צרך יותר מהרגיל.

על פי נתוני חברת המידע הקמעונאי סטורנקסט, המכירות הכמותיות מתחילת השנה ועד היום צמחו ב-3.94% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, דבר שגרם למחסור מתגלגל בשל שיבוש בניית המלאים לקראת החגים.

המחסור הנוכחי נרשם למרות סדרת התייקרויות במחירי מוצרי החלב המפוקחים והלא מפוקחים בשנים האחרונות, כאשר החודש נוצר מצב חריג שבו מחיר החלב הגולמי ירד ב-5% אך המחיר לצרכן נותר ברמתו הנוכחית.

מחברת שטראוס נמסר בתגובה כי המלאים מתחדשים באופן שוטף, אין מחסור במוצר מסוים, ואם קיימים פערי זמינות מדובר בנקודות מכירה בודדות בלבד. מחברת תנובה נמסר כי החברה מייצרת מתחילת השנה 4.5% יותר קוטג' לעומת אשתקד, וכי החוסר המורגש הוא אל מול הגידול בביקושים ונובע מהעיכובים הלוגיסטיים, לצד הדגשה כי אין מחסור בגבינה לבנה מתוצרתה.