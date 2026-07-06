מי שצועד בתקופה האחרונה ברחובות ירושלים, ובמיוחד לאורך תוואי הרכבת הקלה, עשוי להיתקל בשלטים חדשים הנושאים את דיוקניהן של נשים בולטות מההיסטוריה הציונית.

מאחורי היוזמה עומדת קבוצת סטודנטים עצמאית, המבקשת למחות נגד תופעת השחתת תמונותיהן של נשים במרחב הציבורי ולהחזיר את נוכחותן אל הרחוב.

"התחלנו לפני כחודשיים", מספר אלעד בוטבול, ממובילי היוזמה. "אנחנו כמה סטודנטים ממרכז שלם ומהאוניברסיטה העברית וראינו שבאזור מרכז שלם יש השחתה ממוקדת, עקבית וולגרית של תמונות נשים. מבחינתנו זו לא הייתה תופעה נקודתית, אלא סימפטום של משהו גדול יותר".

לדבריו, מטרת המיזם אינה להתעמת עם הציבור החרדי, אלא עם קבוצות קיצוניות המבקשות להעלים נשים מהמרחב הציבורי. "זו בכלל לא מלחמה נגד החרדים", הוא מדגיש. "אנחנו מקבלים תמיכה גם מחרדים, ורובם מתנגדים לתופעה. מדובר במיעוט קיצוני שעושה הרבה נזק".

בוטבול טוען כי התופעה אינה מסתכמת בהשחתת שלטים קיימים, אלא יוצרת מציאות שבה מפרסמים נמנעים מראש מהצגת נשים מחשש לוונדליזם. "הסכנה היא שמראש לא שמים נשים בפרסומים. ראינו למשל שמפרסם ברכבת הקלה החליט שלא לפרסם תמונות של נשים בחלק מהתחנות הסמוכות לשכונות חרדיות, משום שהפסיד כסף בעקבות השחתת השלטים."

לאחר שפנו למשטרה ולעיריית ירושלים, שלדברי הפעילים לא הובילו לפתרון, החליטו הסטודנטים לפעול בעצמם. "המשטרה אמרה שאין לה פתרון, והעירייה בעיקר מיסמסה את הנושא. לכן החלטנו לתלות בעצמנו פוסטרים של נשים משמעותיות מההיסטוריה הציונית - נשים שתרמו למדינה ולחברה. המטרה היא להחזיר את התפיסה שהמרחב הציבורי שייך לכולם".

הפעילות בשטח לא תמיד עוברת בשקט. במהלך אחת מפעולות התלייה, סמוך לתחנת הרכבת הקלה ברחוב יפו, מספר בוטבול כי פעילים ספגו יריקות וניסיונות לחטוף מידיהם את השלטים. "חזרנו כעבור שבועיים ותלינו שוב. חשוב לנו לא להשחית רכוש, ולכן כאשר אנחנו מדביקים על תחנות הרכבת אנחנו משתמשים במסקינג טייפ בלבד. גם כשקיבלנו דוחות, המשכנו."

כעת מתכננים הפעילים להרחיב את היוזמה. לדבריהם, בקרוב יושק קמפיין מסודר עם שלטים מודפסים באופן מקצועי, ובהמשך הם מקווים להעתיק את המודל לערים נוספות ברחבי הארץ.

בטווח הארוך, הם מבקשים גם לקדם שינוי חקיקה. "אנחנו רוצים שהשחתת תמונות של נשים תוכר לא רק כוונדליזם, אלא כפשע שנאה. זו תופעה שפוגעת בשוויון ובזכות של נשים להיות חלק מהמרחב הציבורי."

לדברי בוטבול, הקבוצה בחרה במכוון להישאר יוזמה אזרחית בלתי ממוסדת. "למרות שהיו לנו הרבה פיתויים והצעות להתחבר לארגונים, בחרנו שלא להתמסד. אנחנו רוצים שזה יישאר פרויקט של סטודנטים, של אנשים מהרחוב. פשוט, זול, ושייך לכולם."

ברקע הדברים עומדת גם מערכת הבחירות המתקרבת. "בכל מערכת בחירות אנחנו רואים שוב ושוב שתמונות של מועמדות מושחתות", אומר אבוטבול. "זו תזכורת לכך שהתופעה הזו עדיין כאן, ולכן חשוב להיאבק בה".