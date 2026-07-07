שופטי בג"ץ הזהירו הבוקר (שלישי) את שרי הממשלה ועובדי הציבור כי פעולה בניגוד לפסק הדין בעניין הרשות השנייה עלולה, במקרים המתאימים, להביא לשלילת החסינות האישית מפני תביעות נזיקין.

בתגובתם כתבו נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית והשופטים אלכס שטיין ורות רונן כי עקרונות אלה חלים הן על נבחרי ציבור והן על עובדי ציבור, והדגישו כי פעולה בניגוד להחלטות שיפוטיות עשויה לשלול את ההגנה המשפטית המוענקת להם במקרים מסוימים.

"בעניינם של האחרונים, לא למותר להעיר כי פעולת עובדי ציבור בניגוד להחלטות שיפוטיות, עלולה להוביל, במקרים המתאימים, לכך שהסדר החסינות האישית המוקנה מפני תביעות נזיקין - לא יחול", נכתב.

ההחלטה המלאה של שופטי בג"ץ

שר המשפטים יריב לוין תקף: "כאחרוני הדיקטטורים שאיבדו את אמון הציבור, הם מאיימים לדכא בכוח את מי שדורש צדק. זה לא יצלח להם. הגיע הזמן שהשופטים יעשו חשבון נפש כיצד הגיעו לשפל כזה. כיבוד החוק וכיבוד ההכרעה הדמוקרטית הן חובותיו של כל אזרח - גם אם הוא שופט בבית המשפט העליון".

שר האוצר ויו"ר הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' תקף בחריפות את ההודעה וכינה אותה "סחיטה באיומים".

לדבריו, "המאפייה המשפטית עברה לסחיטה באיומים. ככה בדיוק נשמעת הודעת איומים שמזכירה גובי חסות. מה השלב הבא? מעטפות עם קליעים למשרדי הממשלה? ראש של סוס במיטה? בקבוק עם בנזין על רכביהם של נבחרי הציבור? סחיטה באיומים היא עבירה פלילית שדורשת חקירה משטרתית. איש אינו מעל החוק, גם לא יצחק עמית וגלי בהרב-מיארה. גם את הפרוטקשן הזה ננצח. בקלפי".

גם השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר יצא נגד השופטים והגדיר את הדברים "איומים מאפיוזיים". לדבריו, "המסר לשופטים הבוקר הוא ברור מאוד: בדמוקרטיה עובדי ציבור כפופים לנבחרי הציבור, בהתאם לחוק. לי ולחבריי בממשלה אין שום כוונה להירתע מהם. אם שופטי בג"ץ לא מרוצים מהמדיניות שלנו, הם מוזמנים להתמודד בקלפי. רק העם קובע".

סגן השר אלמוג כהן טען כי בג"ץ "מנסה להלך אימים על נבחרי הציבור" באמצעות איום בפגיעה כלכלית. הוא קרא לחבריו בממשלה שלא לקיים את פסיקות בג"ץ בנושא, וטען כי מדינת ישראל "גדולה בהרבה מדיקטטור מושחת ששואף להיות שליט עליון".

ברקע העימות, מזכיר הממשלה יוסי פוקס הבהיר שלשום כי החלטת הממשלה בעניין הרשות השנייה אינה קוראת לאי-ציות לפסיקת בג"ץ.

לדבריו, הממשלה מבקרת את פסק הדין וסבורה כי הוא מנוגד ללשון החוק, אך בכוונתה לפעול לביטולו "בכל הכלים החוקיים" העומדים לרשותה.

בהצהרה שאושרה בממשלה נכתב כי "שלטון החוק במדינת ישראל פירושו כפיפות כל רשויות השלטון לחוק", וכי לא הממשלה, לא הכנסת ולא בית המשפט העליון עומדים מעל החוק. עוד נקבע כי החלטה שיפוטית המחייבת רשות ציבורית לפעול בניגוד ללשון חוק מפורשת "אינה ביטוי לשלטון החוק" ואינה מהווה ביקורת שיפוטית לגיטימית.

הממשלה התייחסה להחלטת בג"ץ מ-17 ביוני, שאפשרה את המשך פעילות מועצת הרשות השנייה אף שמספר חבריה המכהנים ירד מתחת לרף שנקבע בחוק. לטענתה, ההחלטה סותרת את סעיף 21 לחוק הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו.

עוד קבעה הממשלה כי תפעל "בכל הכלים החוקיים" העומדים לרשותה כדי להביא לביטול הפסיקה, וכי לא תכיר בעתיד בטענות שיבקשו להעניק תוקף לפעולות שתבצע מועצה שאינה עומדת, לשיטתה, בתנאי הסף שנקבעו בחוק.

בהצהרה הודגש כי אין מדובר בביקורת שגרתית על פסק דין או במחלוקת פרשנית רגילה, אלא ב"מקרה קיצון" שבו, לטענת הממשלה, לשון החוק ברורה והחלטת בית המשפט עומדת בסתירה ישירה אליה.