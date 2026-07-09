ד"ר אריה בכרך מחזק את ידי הממשלה על ההחלטה שלא לציית לפסיקת בג"ץ בעניין הרשות השניה.

"ברצוני לברך את ממשלת ישראל בברכת יישר כוח, לכו הלאה בכוחכם זה", אמר בכרך בפתח דבריו, והוסיף כי מדובר בהחלטה "האמיצה, ההכרחית והנדרשת".

בכרך, אביו של אהד בכרך הי"ד שנרצח בפיגוע בוואדי קלט בשנת 1995, התייחס לתגובות הסוערות במערכת הפוליטית וציין כי "תגובת אצילי השמאל כמו לפיד, בנט, בוז'י הרצוג והתקשורת למשל, היו צפויות קץ הדמוקרטיה, אנרכיה". הוא דחה את הטענות לפיהן המהלך ילמד את האזרח כי מותר לעבור על החוק, וקרא לממשלה להשיב למבקריה באותה המטבע.

לדבריו, על מקבלי ההחלטות להדגיש כי "פסיקת בית המשפט הינה בלתי חוקית בעליל, במילים אחרות, רמיסת החוק, וזו הרי מובילה לאנרכיה, לקץ הדמוקרטיה ושלטון החוק". בכרך הדגיש בטורו כי "את המהלך ההרסני הזה אפשר וצריך למנוע, ורק על ידי אי-ציות".

בכרך לא חסך את ביקורתו גם מנשיא המדינה, יצחק (בוז'י) הרצוג, והזכיר את התנהלותו מול ארגוני המחאה. "קריאה לאי-ציות הינה חמורה מאוד, אבל כשהיא יוצאת מאחים לנשק, הם קיבלו ממך את אות הנשיא", האשים בכרך והוסיף בפנייה לנשיא כי "הצביעות הזו אינה גורמת לך לבחילה".

בסיום דבריו קרא בכרך לנציגי הימין שלא להפקיר את הזירה הציבורית וכתב, "אסור שאנשינו יפקירו את זירת ההסברה לטובת הצד השני בלבד". כדוגמה נגדית הזכיר את פסיקת העבר לגבי פינוי המאחז הבדואי חאן אל-אחמר, ותהה: "נדמה לי שבגץ הורה לפנות את ההתנחלות הערבית, חאן אל-אחמר. ממשלת ישראל? מה זה? לא מקיימים פסיקת בגץ?".