השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, מגיב להודעת היועמ"שית שגינתה את הממשלה לאחר ההודעה שלא תקיים את פסיקת בג"ץ בנוגע לרשות השנייה.

"האירוניה התאבדה: אותה גלי בהרב מיארה שהפעילה את השב"כ כדי לעקוב אחריי, טוענת שהממשלה 'חותרת תחת עקרונות יסוד של שלטון החוק'. יש לי חדשות בשבילך, גבירתי: אנחנו נשלים את הרפורמה המשפטית במלואה, ואת תהיי זו שתתן את הדין על התפירה, האכיפה הבררנית הפושעת והחתירה תחת שלטון החוק", דברי בן גביר.

בהרב מיארה טענה מוקדם יותר כי "החלטת הממשלה היום היא ניסיון נוסף וחמור לסיכול החלטות שיפוטיות, להלך אימים על מי שיבקש לקיים אותן. הדבר חותר תחת עקרונות יסוד של שלטון החוק".

לפני הודעת בהרב מיארה, הצהיר מזכיר הממשלה יוסי פוקס, כי החלטת הממשלה מהיום אינה קוראת לאי ציות לפסיקת בג"ץ בנוגע לרשות השנייה.

"אני מבקש לעשות סדר בנוגע להצהרה של שר התקשורת שהתקבלה היום בממשלה: בניגוד לדיווחים, אין מילה בהצהרה שקוראת לאי ציות לפסיקת בג"ץ אלא ביקורת חריפה על פסיקה שנוגדת את לשון החוק המפורשת - הממשלה הצהירה שהיא תפעל בכל הכלים החוקיים שעומדים לרשותה כדי לבטל את ההחלטה בעתיד", כתב פוקס ברשת X.

הוא תהה בנוסף "כיצד הופכים כלים-חוקיים לאי ציות לפסיקה?".