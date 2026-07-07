מטעני חבלה התפוצצו היום (שלישי) בסביבת מלון Four Seasons בדמשק, שבו שהה נשיא צרפת עמנואל מקרון במהלך ביקורו בסוריה.

רשת "אל-חדת'" הסעודית דיווחה כי נשיא צרפת עזב את המלון כרבע שעה לפני הפיצוץ לצורך פגישה עם נשיא סוריה אחמד א-שרע בארמון הנשיאות בדמשק.

משרד הפנים הסורי הודיע כי 18 בני אדם, בהם ארבעה שוטרים, נפצעו בשני פיצוצים שאירעו סמוך למשרד התיירות בדמשק. לפי ההודעה, המטענים התפוצצו בזמן שכוחות הביטחון נערכו לנטרלם.

עוד נמסר כי מדובר בשני מטעני חבלה מאולתרים, וכי האזור שבו אירעו הפיצוצים אינו סמוך למתחם שבו שהה נשיא צרפת ולא היווה איום על ביקורו.

מקרון נחת אמש בדמשק, ובכך הפך למנהיג הראשון של מעצמה מערבית המבקר בסוריה מאז פרוץ מלחמת האזרחים בשנת 2011. הביקור מתקיים על רקע חילופי השלטון במדינה לאחר נפילת משטרו של בשאר אסד בסוף 2024 ועלייתו לשלטון של הנשיא אחמד א-שרע.

הביקור נתפס כבעל משמעות מדינית עבור המשטר החדש בדמשק, המבקש להרחיב את קשריו עם מדינות המערב ולשפר את מעמדה הבינלאומי של סוריה.

הביקור בדמשק מתקיים בדרכו של מקרון לפסגת נאט"ו הנפתחת באנקרה. במהלך שהותו בסוריה הוא התקבל על ידי שר החוץ הסורי אסעד א-שיבאני, ולמשלחת הצרפתית התלוו בכירי חברות מובילות בתחומי הספנות והאנרגיה, הצפויים להשתתף בדיונים על שיקום סוריה ואפשרויות להשקעות עתידיות במדינה.