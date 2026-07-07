היועץ המשפטי של הרבנות הראשית לישראל, עו"ד עופר יעקב, הודיע היום (שלישי) לארגון צהר כי הרישיון שניתן לו לשמש כגוף נותן הכשר הוענק, לשיטתו, שלא כדין, וכי יש לפעול לביטולו או להתלייתו.

במכתב שנשלח לצהר לאחר התייעצויות עם מחלקת ייעוץ וחקיקה במשרד המשפטים, כתב היועץ המשפטי כי "נפל פגם מהותי בהליך שהתקיים להענקת הרישיון שניתן לכם כגוף נותן הכשר לפני מספר ימים. על כן, עמדתנו היא שהרישיון ניתן שלא כדין".

לדבריו, מאחר שהרישיון ניתן שלא כדין, "אין אפשרות להסתמך על הרישיון ולנקוט פעולות מכוחו". עוד ציין כי הרבנות הודיעה למנכ"ל הרבנות הראשית יהודה כהן שעליו לנקוט באופן מיידי בהליכים הקבועים בחוק לביטול הרישיון או להתלייתו.

במכתב הובהר כי במסגרת ההליך תינתן לצהר אפשרות להשמיע את טענותיה, בהתאם להוראות החוק.

עם זאת, הדגיש היועץ המשפטי כי גם אם הרישיון יבוטל או יותלה, אין בכך כדי לגרוע מחובתה של הרבנות הראשית לבחון את בקשת צהר לקבלת רישיון, בהתאם להוראות הדין ולפסיקת בית המשפט, במסגרת הליך מינהלי סדור וללא דיחוי.

הודעת היועץ המשפטי מגיעה לאחר שכבר התריע מראש מפני המהלך. הבוקר פרסמנו בערוץ 7 כי שעות ספורות לפני שמנכ"ל הרבנות העניק לצהר אישור לפעול כגוף נותן כשרות במסגרת רפורמת הכשרות, הזהיר עו"ד יעקב כי לא ניתן לבצע את המהלך ללא עמידה בדרישות החוק והשלמת ההליך המנהלי הנדרש.

במכתב ששלח למנכ"ל הרבנות הבהיר כי ככל שהכוונה היא להעניק רישיון או אפילו אישור עקרוני לגוף נותן כשרות, לא התקיים בעניינו "הליך סדור".

לדבריו, אין מדובר בבדיקה טכנית בלבד, אלא בהליך מקצועי המחייב בחינת עמידת הגוף בכל דרישות החוק, נהלי הכשרות והתנאים שנקבעו להפעלתו.

עוד ציין כי באותה עת כלל לא הוקמו מנגנוני הפיקוח והאסדרה שהחוק מחייב לצורך הפעלת רפורמת הכשרות. "לא באה התייחסות כיצד תממש הרבנות הראשית את היכולת להעניק רישיון לגוף נותן כשרות כאשר מנגנונים שנקבעו בחוק לשם תפעול מערך הכשרות כלל אינם קיימים", כתב.

בסיום מכתבו הדגיש כי גם אם אין בחוק הוראה מפורשת האוסרת על מתן הרישיון בשלב זה, אין בכך כדי להתיר עקיפת ההליך המנהלי. "ככל הליך מנהלי, יש לעשות את הדברים בהליך סדור ובשיתוף הלשכה המשפטית", כתב, וסיכם כי הענקת הרישיון באופן מיידי "מעוררת קושי היורד לשורשו של ההליך המנהלי".