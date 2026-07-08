פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית (CENTCOM) הודיע הלילה (רביעי) כי צבא ארה"ב פתח בגל תקיפות עוצמתיות נגד איראן.

ההודעה הרשמית פורסמה דקות ספורות לאחר שבאיראן דווח על פיצוצים עזים שנשמעו בנמל קשם, בבנדר עבאס ובאזור עיר הנמל סיריק.

לפי הודעת הצבא, "התקיפות האמריקניות מגיעות בתגובה לתקיפות איראניות נגד שלוש מכליות מסחריות שחצו את מצר הורמוז. התוקפנות שהפגינה איראן הייתה חסרת הצדקה, מסוכנת ומהווה הפרה בוטה של הפסקת האש".

בכיר אמריקני שצוטט באתר "אקסיוס" מסר כי היעדים שהותקפו כללו מערכות הגנה אווירית איראניות, מערכות תצפית ומכ"ם חופיות, טילי קרקע-אוויר, אתרי שיגור של טילי שיוט נגד ספינות, אתרי שיגור של כטב"מים ומתקני נמל.

הרקע למהלומה האמריקנית הוא דיווח שהתקבל משלוש מכליות מסחר, לפיו הן נפגעו מאש איראנית במצר הורמוז ובאזור הסמוך לו. איראן אף אישרה באופן רשמי כי כוחותיה תקפו לפחות מכלית אחת המשנעת גז טבעי נוזלי.

אחד מכלי השיט שנפגעו מהטילים האיראניים הוא מכלית גז בבעלות קטארית. בעקבות הפגיעה, זימנה קטאר את השגריר האיראני לשיחת נזיפה דחופה.

בעקבות התקיפה, החליטו מוקדם יותר בוושינגטון החליטו לחדש את הסנקציות האוסרות על מכירת נפט איראני.