תקרית חריגה נרשמה במהלך קבלת הפנים הרשמית בפסגת נאט"ו באנקרה, כאשר נשיא צרפת עמנואל מקרון ניסה לנשק את ידה של רעיית נשיא טורקיה, אמין ארדואן.

על פי התיעוד מהאירוע, אמין ארדואן משכה את ידה לאחור ולא אפשרה למקרון להשלים את המחווה.

לאחר מכן נראה נשיא טורקיה רג'פ טאיפ ארדואן לוחץ את ידו של מקרון במשך מספר שניות, במה שעורר תשומת לב ברשתות החברתיות.

התקרית התרחשה במהלך קבלת הפנים למנהיגי המדינות המשתתפים בפסגת נאט"ו, שנערכת באנקרה ועוסקת בין היתר בנושאי ביטחון, המלחמה באוקראינה ושיתוף הפעולה בין מדינות הברית.