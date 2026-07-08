נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ממשיך הערב (רביעי) להחריף את ההתבטאויות של נגד המשטר בטהרן.

"יש משהו דפוק באיראנים, הם מתנהגים בצורה רעה מאוד", אמר טראמפ ורמז להפצצות נוספות של יעדי משטר. "אולי נעשה פעולות שקצת יעלו את מחירי הנפט, אבל הם ירדו לאחר מכן".

מוקדם יותר אמר טראמפ בפסגת נאט"ו כי ארצות הברית עשויה לבצע תקיפות נוספות באיראן כבר הלילה.

"כנראה שנכה באיראן שוב הלילה", אמר טראמפ, ברקע התקיפות שביצע הצבא האמריקני נגד משטר האייתוללות במהלך הלילה האחרון.

בתגובה לאיומים של טראמפ איים גורם בממשל כי ארצות תסגור את מצר הורמוז אם תותקף שוב. רשת טלוויזיה איראנית דיווחה כי האיראנים נערכים למהלך של סגירת המצר.

הנשיא האמריקני נשא דברים בפסגה והשתמש במלים קשות כלפי המשטר האיראני. "הם נבלות. אני שונא אותם, אף אחד לא אוהב אותם. אסור לאפשר להם להשיג נשק גרעיני. יכול להיות שאנחנו מכלים את זמננו איתם. אני לא חושב שהם יודעים מה שהם עושים. הם לא-יוצלחים, כי אחרת היו מגיעים לעסקה מזמן".

טראמפ הוסיף כי איראן הציבה אותו במשך שנים כמטרה לחיסול. "הם רוצים לחסל את מנהיג ארה"ב - אותי. הייתי מספר אחת ברשימה שלהם במשך שנים. אנחנו צריכים לחסל את הסרטן מוקדם. כך אני מרגיש", אמר.

בהמשך דבריו התייחס גם לפגיעה בהנהגת המשטר ואמר: "חיסלנו את שורת ההנהגה הראשונה שלהם, גם את השנייה. הם אנשים רשעים וחולים, צריך לעקור אותם מן השורש, כמו סרטן".

עוד אמר כי "מזכר ההבנות עם איראן מת - הפסקת האש הסתיימה. לדבר עם האיראנים זה בזבוז זמן".