ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר בריאיון לרשת החדשות האמריקנית Newsmax כי העימות בין ארצות הברית, ישראל ואיראן נבע במידה רבה מכך שטהרן הייתה "על סף ייצור נשק גרעיני".

נתניהו ציין כי לוח הזמנים של איראן להשגת פצצה היה מצומצם ומסוכן, וכי נדרשו תקיפות מנע כדי לנטרל את האיום.

"הרחקנו את האיום המיידי הזה. השמדנו חלק גדול מהתשתיות שלהם, רבות מהצנטריפוגות שלהם, והרבה מהמפעלים והמתקנים הנלווים ששימשו אותם לייצור נשק גרעיני", הסביר ראש הממשלה, וציין כי התקיפות פגעו קשות גם בהון האנושי של תוכנית הגרעין האיראנית.

"חיסלנו 20 ממדעני הגרעין הבכירים שלהם - 20 מהמדענים המובילים שלהם. בכך החזרנו אותם בצורה משמעותית לאחור", חשף נתניהו, אך הזהיר כי השאיפה של המשטר בטהרן נותרה בעינה: "זה כמו שמסירים גידול סרטני מהגוף, אתה יודע שהוא עלול לחזור. אבל אתה יודע דבר אחד: אם לא היית עושה את זה, היית עלול למות. ישראל עמדה בבירור בפני איום קיומי, וגם על אמריקה איימה סכנה גדולה מאוד".

הוא הוסיף כי אספקת טילים בליסטיים בין-יבשתיים למדינה שחלק מהציבור בה צועק "מוות לאמריקה" תסכן בסופו של דבר "כל אזרח אמריקני", במיוחד אם הטילים יישאו ראשי קרב גרעיניים.

בנושא אחר, הביע ראש הממשלה הסתייגות עמוקה מהאפשרות שארצות הברית תספק לטורקיה מטוסי קרב מתקדמים מסוג F-35.

"אני חושב שזו טעות", אמר נתניהו, והצביע על העמדה התוקפנית של הנשיא רג'פ טאיפ ארדואן כלפי יוון, המשך הכיבוש בצפון קפריסין וקריאותיה של ממשלת טורקיה להשמדת ישראל. "שר החוץ שלו אמר לפני ימים אחדים שלמדינה היהודית אין מקום בין העמים. אם המשטר הזה, שלעיתים קרובות מגנה את אמריקה ותוקף אותה מילולית, יחזיק בנשק כמו ה-F-35, אני חושב שזה יערער קשות את היציבות באזור".

למרות חילוקי הדעות, נתניהו הדגיש כי מערכת היחסים שלו עם הנשיא דונלד טראמפ נותרה חזקה, וציין כי טראמפ עצמו הגדיר אותה ככזו ש"לא יכולה להיות טובה יותר".

"גם בין ידידים יכולות להיות הסכמות ואי-הסכמות", הודה ראש הממשלה. "אנחנו מסכימים כמעט על הכל, אך ישנם תחומי מחלוקת. הרגע הזכרתי אחד מהם, והוא אספקת מטוסי ה-F-35 לטורקיה". הוא תיאר את השיחות הדיפלומטיות ביניהם כגלויות ושקופות: "אני מרגיש מספיק בטוח בידידות ובברית שלנו כדי לומר לו מה לדעתי חשוב לאינטרסים של הגנת ישראל. והוא אומר לי מה לדעתו חשוב לאינטרסים של ארצות הברית. זוהי ידידות אמת, ברית אמת".

בהתייחסו למצב הביטחוני בעזה, הדגיש נתניהו בפני ניוזמקס כי לא ישראל ולא ארה"ב מוכנות להתפשר עם ארגון הטרור חמאס.

"הם לא רוצים להתפרק מנשקם, ובוודאי שהם לא רוצים שעזה תהיה מפורזת. הם פשוט רוצים להמשיך את שלטון העריצות שלהם על האוכלוסייה בעזה ולצאת לפשיטות טרור לתוך ישראל", ציין. "הם לא יכולים לעשות את זה כרגע מכיוון שהחיילים האמיצים שלנו מכתרים אותם".

