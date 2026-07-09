פיקוד המרכז של צבא ארה"ב אישר הלילה כי כוחותיו החלו לבצע תקיפות נוספות נגד איראן, בפעם השנייה בתוך יממה כדי לפגוע עוד יותר ביכולת המדינה לאיים על חופש השיט במצרי הורמוז.

"התחלנו לבצע תקיפות נוספות נגד איראן, במטרה להמשיך ולפגוע ביכולתה לאיים על חופש השיט במצרי הורמוז. ארה"ב מטילה על איראן את האחריות לתוקפנות האחרונה והבלתי מוצדקת נגד ספינות מסחר וצוותים אזרחיים, אשר שטו באופן חופשי בנתיב שיט בינלאומי חיוני", נאמר בהודעת הפיקוד.

עד כה דווח על פיצוצים במחוז סיריכ ובשמי בושהר וצ'אבהאר בעקבות תקיפות אמריקניות. כמו כן תקיפות בוצעו גם באי אבו מוסא במפרץ הפרסי ובעיר הנמל ג'אסק סמוך למצר הורמוז.

מוחסן רזאי, יועצו של המנהיג העליון של איראן, שיגר איום ישיר לעבר ארצות הברית ובעלות בריתה באזור, בעקבות התקיפות האמריקניות באיראן.

בפוסט שפרסם בחשבונו ברשת החברתית X כתב רזאי בקצרה: "האויב התוקפן ושותפיו ייענשו בחומרה".

נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, התייחס לתקיפות ושיגר אזהרה חריפה לעבר המשטר בטהרן.

בפוסט שפרסם בחשבונו ברשת החברתית Truth Social כתב טראמפ: "זוהי נקמה על הפצצת הספינות בידי איראן אתמול. אם זה יקרה שוב - זה יהיה גרוע הרבה יותר!".

מוקדם יותר הבהיר הנשיא האמריקני כי ההפצצות באיראן יימשכו. "מזכר ההבנות עם איראן מת - הפסקת האש הסתיימה. לדבר עם האיראנים זה בזבוז זמן. משהו לא בסדר איתם. הם משוגעים".

הוא הוסיף "הם נבלות. אני שונא אותם, אף אחד לא אוהב אותם. אסור לאפשר להם להשיג נשק גרעיני. יכול להיות שאנחנו מכלים את זמננו איתם. אני לא חושב שהם יודעים מה שהם עושים. הם לא-יוצלחים, כי אחרת היו מגיעים לעסקה מזמן".