עם עורך הדין יורם שפטל אנחנו ממשיכים את סדרת הראיונות בניסיון להתחקות אחר הרגע בו החליט מישהו לפתוח בחקירה פלילית נגד ראש ממשלה מכהן בעוון שוחד, על אף שבבית המשפט מתברר שאין היתכנות להאשמה שכזו.

האם ניתן להצביע על זהותו של האדם המסוים שאחראי לראשיתה של הסאגה המשפטית הזו שעלתה למדינת ישראל ולאזרחיה בכל כך הרבה מחירים? על כך משיב עו"ד שפטל בשלילה ועם זאת הוא מפנה אצבעות מאשימות לעבר בעלי תפקידים מסוימים:

"על זהותו של האדם לא, אבל לא שנויה במחלוקת העובדה שחוקרים עבריינים ופושעים בצמרת אגף החקירות של המשטרה החלו לזמן אנשים קרובים לנתניהו והציגו בפניהם את השאלה\תרחיש הבא: 'ספר לנו על התנהלויות פליליות של נתניהו', והכול נעשה לא רק ללא אישור אלא גם ללא ידיעה של הפוקד הממשלתי דאז, מנדלבליט, שהגיש את כתב האישום המושחת בתולדות המדינה. זה הסיפור".

שפטל קובע נחרצות כי מובילי החקירה הם לא יותר מאשר עבריינים במסווה של חוקרים, ובנקודה זו אנחנו מציינים כי מדבריו עולה שלא מנדלבליט הוא שהחל את התהליך, שכן הוא לא היה מודע לראשיתה של החקירה ולא אישר אותה בשלביה הראשונים. שפטל מסכים שאכן כך היא תמונת הדברים בהתייחס למנדלבליט, אך עם זאת הוא מדגיש כי הדבר אינו מנקה אותו מההתנהלות העבריינית שמאחורי המעשים לאחר ש"באופן עברייני הוא אישר בדיעבד את מעשי הפשיעה הללו של אותם חוקרים עבריינים, כלומר שבדיעבד הוא הצטרף אליהם".

בדיעבד הוא אימץ את העבריינות של אותם חוקרים פושעים בצמרת אגף החקירות במשטרה", אומר שפטל הקובע כי בראש האגף עוד גם היום אדם מושחת מכף רגל ועד ראש, כלשונו, אדם המונע את חקירת הפצ"רית ותפירת שני הסרטונים שהפכו לסרטון אחד על מנת להפליל את לוחמי כוח מאה, על אף שאחד הסרטונים לקוח מימים בהם אותו מחבל נוח'בה כלל לא היה במתקן. "וכך אין לנו מושג מי הפושע שנתן או נתנה את ההוראה לייצר את הקלטת הזו, מי ייצר אותה ומתי".

"פושעים גרועים הרבה יותר ניהלו את ה"חקירה" של נתניהו, כלומר את תפירת התיק, את הפוטש", אומר שפטל המסביר גם את תזמון חקירות נתניהו: "לקראת בחירות תשע"ה תעמולני השמאל בקרב אספסוף האולפנים המחבלו-תקשורתי, הצביעו על ניצחון מכריע שעומדת לנחול "כנופיית המחנה הציוני" נגד נתניהו. בסקר האחרון שלפני הבחירות המחנ"צ הוביל בשמונה אחוזים על נתניהו, מה שהוביל את רביב דרוקר להגיד שנתניהו ינחל כזו תבוסה עד שהוא יברח בשתיים בלילה מבלפור. במקום תבוסה נתניהו קיבל 25 אחוז יותר מהמחנ"צ, ואז הפושעים מאגף החקירות בגיבוי צמרת הפרקליטות, היועמ"ש וכו', הבינו שלא ניתן יהיה באמצעות הקלפי להיפטר מנתניהו, ואז נולדה מסכת פשעים של אלפי עבירות פליליות שהתוצאה המוגמרת שלהן היא לא רק כתב האישום המושחת ביותר בישראל, אלא בחמישייה הפותחת של כתבי האישום המושחתים שהוגשו אי פעם בדמוקרטיות המודרניות במאתיים השנים האחרונות".

בהתייחס לאביחי מנדלבליט מחריף שפטל את הפניית האצבע המאשימה כלפיו ואומר כי מעשיו היו חמורים עוד יותר מאחר והוא הוביל את החקירה לאפיק חדש לגמרי של טובת הנאה של שוחד באמצעות עיתונאות טובה,

כתב אישום שלא הוגש נגד אף פוליטיקאי באף מדינה דמוקרטית. "כמה אדם יכול להיות שפל כדי לכוון חקירה בעניינו של נתניהו על קבלת טובת הנאה באמצעות עיתונאות טובה...". לדבריו מעשיו של מנדלבליט הופכים את מעשיהם של החוקרים לכאלה הנראים כילדותיים.

על דבריו אלה אנחנו שואלים את עו"ד שפטל אם לא נכון לזכור בהקשר זה את דבריו של מנדלבליט אודות שי ניצן האוחז בגרונו, מה שאולי מרמז על זהותו של האדם שזרע את הזרע הראשוני שהפך לימים למשפט נתניהו. האם יתכן וכאן נמצא הפתרון לתעלומת ההחלטה הראשונית שהתקבלה להאשים את נתניהו בשוחד? שפטל אינו רואה באמירה זו של מנדלבליט הפחתה מחומרת אחריותו. "מנדלבליט, כמי שממונה על שלטון החוק, היה צריך לחשוף בפומבי שמחזיקים אותו בגרון ושמאיימים עליו שלא ימחקו את האישום נגדו אם הוא לא יגיש כתב אישום נגד נתניהו. הוא היה צריך לספר את זה מיוזמתו לציבור. בכך שהוא לא עשה את זה הוא מוכיח שהוא מושחת מכף רגל ועד ראש. אם זה לא הפרת אמונים, אז מה זה? שיועץ משפטי מסתיר מעין כל את העובדה שמחזיקים אותו בגרון לצורכי סחיטה, זו שחיתות ועבריינות איומה ונוראה".

מאחר ושוב ושוב מתמקד שפטל באחריותו של מנדלבליט, אנחנו מבקשים ממנו להעריך מה האינטרס שעומד מאחורי מהלכיו אלו, ושפטל משיב: "אני לא חוקר כליות ולב, אבל יש כלל משפטי ענק מיסודות המשפט שאומר שחזקה על כל אדם שהוא מתכוון לתוצאות הטבעיות של מעשיו. מנדלבליט רואה את עצמו מועמד לשבת בבית המשפט העליון, כמו הרבה יועצים משפטיים. רבים מהיועמ"שים התיישבו על כס נשיא העליון. אני סבור, וזו רק סברה, שמנדלבליט חשב שמאוד יקדם אותו לכיסא בבית המשפט העליון אם הוא יביא למה שאי אפשר לעשות כבר עשר שנים באמצעות הקלפי, קרי להדיח את נתניהו. זה ההסבר היחיד שעולה בדעתי, אבל זו רק סברה ואותה אני לא אומר כעובדה".

בהתייחס לעובדה העולה מדברי שפטל ולפיה מנדלבליט לא היה באותו חדר בו מישהו זרע את הזרע הראשוני שממנו התפתחה חקירת נתניהו, מדגיש שפטל כי אין בכך כדי לנקות אותו בכהוא זה. "זה שהוא לא היה שם באותם חדרים אפלים לא פחות מהחדרים האפלים של השטזי כשהחליטו לתפור תיק לנתניהו ללא רשות של המוסמך להתיר דבר כזה. אין על כך מחלוקת. הכול הוצג במסמכים במספח של נתניהו, שאינו משפט אלא מספח".

פרק ראשון: מי אחראי ל"תפירת" משפט נתניהו? עו"ד הרב ד"ר חיים שיין

פרק שני: כך נגררנו למשפט נתניהו. עו"ד ליאור קצב

פרק שלישי: אלו מתכנני הפלת נתניהו דרך המשפט. עו"ד בראשי

פרק רביעי: קראתי את האישום נגד נתניהו והזדעזעתי. הרב יואל בן נון