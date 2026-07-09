צה"ל משנה את מדיניות גיוס המילואים ומצמצם את האפשרות לספח משרתי מילואים ליחידות במסגרת צווי 8.

החל מ-16 ביולי תיכנס לתוקף מדיניות חדשה, שנועדה להסדיר באופן מצומצם ומבוקר יותר את גיוסי החירום ואת ניהול מערך המילואים.

על פי ההנחיה, כך לפי דיווח ב'מקור ראשון', סיפוח משרתי מילואים יתאפשר רק בהיקפים מוגבלים: עד 5% מתקני הגיוס המאושרים בגדודים, עד 20% במפקדות ועד 25% ביחידות ההגנה המרחבית (הגמ"ר), ובהתאם לפקודות אגף המבצעים והדירקטיבה הזרועית לבניין הכוח.

במקביל, יחל לראשונה שימוש במערכת ייעודית בשם "אכיפת השמ"פ", שתשמש כמסלול הבלעדי לפתיחת שירות מילואים פעיל. המשמעות היא שמאמצע חודש יולי לא ניתן יהיה לזמן משרתי מילואים אלא באמצעות יחידות הרישום ובהתאם למדיניות החדשה.

עוד נקבע כי יחידות שטרם נכנסו לגרף הלחימה יחויבו ליישם את ההנחיות במלואן מרגע כניסתן לפעילות מבצעית. במקביל, החל מחודש אוגוסט תיערך בקרת עומק חודשית לבחינת יישום המדיניות בכלל יחידות הרישום בצה"ל.

בצה"ל מסבירים כי מטרת המהלך היא לחזק את השליטה על גיוסי המילואים, לצמצם חריגות ולבסס ניהול סדור יותר של מערך המילואים בתקופת הלחימה המתמשכת. ההנחיה אינה חלה על יחידות פיקוד העורף ועל חטיבות דוד, שימשיכו לפעול בהתאם להסדרים הקיימים.