חיסול יחיא סעיד מחמד חמדאן דובר צה"ל

צה"ל הודיע היום כי חיסל את המחבל יחיא סעיד מחמד חמדאן, ראש חוליית נוח'בה בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס, בתקיפה שבוצעה אתמול (חמישי) בדרום רצועת עזה.

לפי הודעת צה"ל, חמדאן השתתף בפשיטה למחנה רעים במהלך מתקפת הטרור ב-7 באוקטובר, שבה ביצעו מחבלי חמאס את הטבח בדרום הארץ.

בתקופה האחרונה, כך נמסר, עסק חמדאן בקידום מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ופעל לשיקום יכולותיו של ארגון הטרור חמאס. בצה"ל ציינו כי המחבל היווה איום מיידי על הכוחות הפועלים במרחב, ולכן חוסל בתקיפה מדויקת מהאוויר.

בצה"ל הוסיפו כי כוחות פיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם, וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי על כוחות צה"ל ועל אזרחי מדינת ישראל.