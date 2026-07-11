ראש הממשלה בנימין נתניהו סימן לפחות ארבעה שרים וחברת כנסת אחת מהליכוד שהוא מעוניין לדאוג שלא ישתלבו ברשימת המפלגה לקראת הבחירות, כך דווח הערב (מוצאי שבת) בחדשות 12.

על פי הדיווח מדובר בשרים דודי אמסלם, עידית סילמן, מאי גולן ושלמה קרעי וכן בחברת הכנסת טלי גוטליב.

למרות שמדובר בחברי כנסת שמזוהים מאוד עם נתניהו וגוננו עליו במהלך הקדנציה האחרונה, דווח כי ראש הממשלה מעוניין להביא דמויות ייצוגיות יותר כדי לנסות ולשנות את תדמיתה של מפלגתו.

מחר תצביע ועדת החוקה של הליכוד על שני מתווים לבחירת הרשימה: הראשון הוא מתווה נתניהו שעל פיו יתקיימו פריימריז עם שמונה שריונים לראש הממשלה, השני הוא מתווה השרים שעל פיו תהיה ועדה מסדרת לרשימה, שמונה שריונים לראש הממשלה ונציגי המחוזות שייבחרו בפריימריז - שם יוכלו לרוץ גם חברי כנסת מכהנים.

מסתמן כי בראש הוועדה המסדרת, אם תקום כזו, יעמוד ראש עיריית בת ים צביקה ברוט. לצדו בוועדה צפויים לכהן ראשי רשויות בולטים מהליכוד, בהם חיים ביבס, רונן פלוט, בני ביטון, יעקב פרץ ושי חג'ג'.

מדובר בשתי אפשרויות טובות לנתניהו שכן הוא ישמח לוועדה מסדרת מבלי שהוא עצמו ביקש זאת. מצד שני בתרחיש כזה יצטרך להתמודד עם העובדה ששרים מכהנים אמורים להישאר במקומותיהם הנוכחיים ברשימה וכך יתקשה ראש הממשלה לשנות את פניה באופן מוחלט.

גורמים בליכוד אמרו כי "המטרה של נתניהו היא לא להעיף את הקיצוניים ולשפר את הרשימה, אלא לשלוט בה במקרה של הפסד, ולוודא שהנבחרים נאמנים לו".

מהליכוד נמסר בתגובה: "פייק ניוז מוחלט. לא מדובר בחברי כנסת שראה"מ נתניהו מעוניין להדיח מהמפלגה, אלא בחברי כנסת שערוץ 12 רוצה לראות מחוץ לפוליטיקה. מזל שהם לא קובעים".

לפני כן דווח כי חבר הכנסת דן אילוז פורש מהליכוד וצפוי להודיע השבוע שלא יתמודד בפריימריז במפלגה.

אילוז היה בין הקולות הבולטים בליכוד נגד חוק הגיוס. הוא התנגד לחוק המעונות בטענה שהוא מסיר את התמריץ הכלכלי היחיד שנותר על אי-גיוס חרדים.

התנגדותו הייתה בניגוד למשמעת הקואליציונית בליכוד וכתוצאה מכך הוחלף בוועדת הכלכלה ובוועדת חוץ וביטחון וכן נאסר עליו להגיש הצעות חוק פרטיות למשך חודש וחצי.