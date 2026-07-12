ועדת החוץ והביטחון אישרה בצהריים (ראשון) לקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק שתקפיא את מעצר העריקים החרדים המחויבים בגיוס לצה"ל. כעת, ההצעה תעבור לאישור סופי במליאת הכנסת.

על פי הצעת החוק שאושרה כהוראת שעה, יוקפא מעצרם של תלמידי ישיבות שתורתם אומנותם ל-30 בנובמבר, עד לאחר הבחירות לכנסת.

מי שיוגדר תלמיד ישיבה הוא מי שלומד בישיבה לימודים תורניים, באופן סדיר, בהיקף שלא יפחת מ-45 שעות בשבוע, ובכולל - מ-40 שעות בשבוע, למעט בתקופות חופשה המקובלות בישיבות, שקבע שר הביטחון. שר הביטחון יגבש את רשימת הישיבות לעניין פרק זה, בהתאם לאמות מידה שיקבע בתקנות.

הצעת החוק אושרה למרות אזהרת הייעוץ המשפטי של הוועדה. "מנגנון זה מעניק פטור מגזרי מחובותיו של חוק שירות ביטחון מבלי להציב משקולת מאזנת בצידה השני של המשוואה", נכתב בחוות הדעת. "הסדר הפוטר קבוצה מסוימת מן החובה לעמוד בהוראות החוק מפר את האיזון הנדרש".

עוד נכתב בחוות הדעת: "בהצעת החוק הנוכחית אין ולו את המינימום של ההסדרים המקרבים אותה אל התכלית הראויה והמאזנת המשלבת בין חשיבות לימוד התורה לבין צמצום אי-השוויון בנטל".

ח"כ מאיר פרוש אמר לאחר האישור: "בשעה זו אישרנו בוועדת החוץ והביטחון את הצעת החוק המפסיקה את מעצרם הנפשע של לומדי התורה. אישור הצעת החוק הוא מסר כי רוב העם היהודי בארץ ישראל מתנגד למעצר לומדי תורה, דבר שמקטרג חלילה על ארץ ישראל".