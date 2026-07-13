פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית (CENTCOM) הודיע הבוקר (שני) כי השלים גל תקיפות חדש נגד איראן, במהלכו הותקפו עשרות מטרות במספר מוקדים באמצעות חימוש מדויק, במטרה לפגוע ביכולתה של איראן להמשיך ולתקוף את השיט הבינלאומי במצר הורמוז.

בהודעה מטעם פיקוד המרכז נמסר כי כוחותיו "תקפו מערכות הגנה אוויר האיראניות, אתרי מכ"ם חופיים, יכולות טילים וכטב"מים, וכלי שיט קטנים. התקיפות בוצעו באמצעות מטוסי קרב, כלי שיט של הצי, רחפנים מתאבדים, ולראשונה - גם כלי שיט בלתי מאוישים מתאבדים".

בהודעה הודגש כי "מצר הורמוז הוא עורק ימי חיוני לסחר העולמי. איראן אינה שולטת בו".

עוד נכתב: "כוחות ארה"ב ערוכים ומוכנים להבטיח כי חופש השיט יישמר עבור כלי שיט מסחריים, למרות התוקפנות המתמשכת והבלתי מוצדקת של איראן, ההצקות, האיומים וההצהרות השרירותיות מצידה".

מוקדם יותר הלילה אישר פיקוד המרכז כי פתח בגל תקיפות חדש נגד מטרות באיראן.

ההודעה הרשמית פורסמה לאחר שבאיראן דווח על סדרת פיצוצים עזים שנשמעו בבנדר עבאס, באי קשם ובסיריק. סוכנות הידיעות האיראנית "פארס" דיווחה כי נשמעו יותר מ-10 פיצוצים באזורים אלה.

"בשעה 17:00 (שעון מזרח ארה"ב), החלו כוחות פיקוד המרכז בגל תקיפות נוסף באיראן, במטרה להמשיך ולגרוע מיכולתם לתקוף ימאים אזרחיים וספינות מסחריות החוצות בחופשיות את מצר הורמוז", נמסר בהודעת CENTCOM.

עוד הוסיפו בפיקוד המרכז כי "המפקד העליון (הנשיא) הנחה על ביצוע התקיפות כדי להטיל על הכוחות האיראניים את האחריות למעשיהם".

בהמשך דווח בסוכנות הידיעות האיראנית אירנ"א כי אדם אחד נהרג וארבעה בני אדם נוספים נפצעו בתקיפה של צבא ארצות הברית במחוז ח'וזסטאן בדרום-מערב המדינה.

על פי הדיווח, היעד שנפגע בתקיפה הוא תחנת שאיבת מים מרכזית בעיר הנמל מאחשאהר.

מדובר בלילה השני ברציפות שבו ארצות הברית תוקפת מטרות בשטח איראן, ובפעם הרביעית במהלך השבוע החולף.

אתמול בבוקר הודיע פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית כי השלים גל תקיפות שלישי השבוע נגד איראן, במטרה להטיל על הכוחות האיראניים את האחריות למתקפה על ספינה מסחרית נוספת במצר הורמוז.

בהודעה נאמר כי "כוחות צבא ארה"ב תקפו כ-140 מטרות צבאיות איראניות באמצעות חימוש מדויק, ששוגר ממטוסי קרב יבשתיים וימיים, כלי טיס בלתי מאוישים וכלי שיט של הצי. בין המטרות שנפגעו: אתרי טילים וכטב"מים איראניים, יכולות ימיות, מתקני אחסון תחמושת, רשתות תקשורת ואתרי מעקב חופיים".