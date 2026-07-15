נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, הזהיר הלילה (רביעי) כי התקיפות האמריקניות באיראן יגברו ויכו בתשתיות קריטיות, אלא אם האיראנים ייכנסו למשא ומתן רציני להשגת הסכם.

בריאיון לרשת "פוקס ניוז" אמר טראמפ: "אנחנו הולכים להכות בהם קשה מאוד הלילה, אנחנו הולכים להכות בהם קשה מאוד מחר בלילה, ואנחנו הולכים להכות בהם קשה מאוד בלילה שאחריו. בשבוע הבא מצבם יהיה גרוע באמת - כי בשבוע הבא יגיע תורם של תחנות הכוח והגשרים".

"אנחנו נשמיד את כל תחנות הכוח שלהם, אנחנו נשמיד את כל הגשרים שלהם, אלא אם הם ישבו לשולחן וינהלו משא ומתן", הוסיף הנשיא.

טראמפ הדגיש כי התקיפות באיראן "יימשכו עד שאגיד שזה מספיק... המילה שהצבא אוהב להשתמש בה היא 'שחיקה'. הם נשחקו לרמה נמוכה מאוד".

"ועדיין יש בהם יצר לחימה. אתה יודע, זה כמו מתאגרף דגול - אתה חושב שניצחת אותו, ופתאום הוא חוזר ומנחית עליך מכה. נשאר בהם עוד קצת יצר לחימה, אבל לא הרבה, ושחיקת האמצעים המלחמתיים שלהם הייתה מדהימה", המשיך.

"הדרך היחידה לנהל משא ומתן עם האנשים האלה היא דרך עוצמה, והעוצמה היחידה היא עוצמה צבאית. פשוטו כמשמעו, לפני יומיים היה לנו הסכם, והם הפרו אותו ברגע האחרון", הצהיר טראמפ.

כשנשאל אם הוא מאמין שהאיראנים רציניים לגבי הגעה להסכם, השיב הנשיא: "אני חושב שאין להם ברירה. אני חושב שאם לא הייתי פועל כפי שאני פועל, הם לעולם לא היו מגיעים להסכם. הם לעולם לא היו מגיעים להסכם עם אובמה. ההסכם ההוא היה ההסכם הגרוע ביותר. מה שכן נחתם שם היה פיסת נייר חסרת ערך".

טראמפ האשים את האיראנים בשקרים חוזרים ונשנים, ואמר: "כל מה שהם אומרים הוא שקר. הם משקרים. מעולם לא ראיתי דבר כזה. הם יוצאים החוצה ואומרים לך 'מעולם לא דנו בנושא הגרעין' - ואנחנו יושבים בחדר במשך חמש שעות, וזה כל מה שדנו בו. אז הם יוצאים החוצה ואומרים 'הגרעין לא עלה לדיון'. הכל נידון".

הראיון עם טראמפ שודר כמה שעות לאחר שצבא ארה"ב הודיע כי פתח בגל תקיפות נוסף באיראן. בשעות האחרונות דווח על מספר פיצוצים שנשמעו באזורים שונים באיראן ועל פי ההערכות גם הם היו חלק מתקיפות של הצבא האמריקני.

סמוך לשעה 01:00 דיווחה סוכנות הידיעות האיראנית "מהר" כי מערכות הגנה אווירית הופעלו באזור תחנת הכוח הגרעינית בעיר בושהר שבדרום המדינה.

במקביל, בסוכנות הידיעות "פארס" הוסיפו כי כמה פיצוצים עזים נשמעו באזור העיר במפור ובאזור העיר צ'אבהאר שבדרום-מזרח איראן.

לפני כן, צבא כווית הודיע כי יירט טיל בליסטי חמישה טילי שיוט ו-33 רחפנים ששוגרו לעבר המדינה מאיראן. כמו כן, ספינת חיל הים הכוויתי הותקפה וארבעה מאנשי הכוחות נפצעו.

במקביל הודיע הצבא האמריקני כי כוחותיו חידשו את המצור הימי על איראן. בהודעה נאמר כי יותר מ-20 ספינות מלחמה של חיל הים האמריקני ומאות מטוסים צבאיים פועלים ברחבי המזרח התיכון.