ליברמן: ליאיר גולן אין התאמה בין הראש לפה צילום: דוברות

יו"ר ישראל ביתנו ח"כ אביגדור ליברמן מתנער מדברי יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן, שהצהיר כי ליברמן עצמו, כמו גם גדי איזנקוט ונפתלי בנט, יסכימו לפינוי מאחזים וחוות בממשלה הבאה אם תוקם על ידי גוש מתנגדי נתניהו.

"כבר אמרתי שליאיר גולן אין קואורדינציה בין הראש לפה", עקץ ליברמן. "כל הסיפורים על פינוי מאחזים, פינוי יישובים, אני פשוט מציע לו שיירשם לפסטיבל מספרי סיפורים".

לדבריו "הממשלה הבאה תתמקד בהכרעה מול אויבים, מול האיראנים, מול החותים, מול חמאס, מול חיזבאללה. אנחנו נתמקד במשותף, בדברים שבקונצנזוס ולא במחלוקות".

ליברמן התייחס לדברים שאמר יאיר גולן בראיון לפודקאסט של נדב פרי ובהם פרש את משנתו וטען כי מרבית המפלגות בגוש מתנגדי נתניהו - מיישרות איתו קו.

"החזון מבחינתי הוא שתי מדינות לשני עמים - וראשית התהליך הזה הוא למנוע את המשך הסיפוח, להילחם בטרור הפלסטיני וגם בטרור היהודי, ולפנות את המאחזים והחוות הבלתי חוקיים. אפשר להסכים על זה מחר בבוקר עם נפתלי בנט, גדי איזנקוט וגם עם ליברמן", טען גולן.