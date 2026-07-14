מפלגת השלטון החדשה בהונגריה ממשיכה למחוק כל סימן לשלטונו של ראש הממשלה לשעבר, ויקטור אורבן.

הפרלמנט ההונגרי הצביע אתמול בעד הצעה להדיח את נשיא הונגריה המכהן, תמאש סוליוק, הנחשב כמקורבו של אורבן.

מפלגת "טיסה" של ראש הממשלה פטר מדיאר ניצלה את הרוב שלה בפרלמנט על מנת להעביר את התיקון ה-17 לחוקה, ובכך הצליחה להדיח את סוליוק ובנוסף גם לסיים את כהונתו של ראש בית המשפט לחוק, פטר פולט.

כעת יש לנשיא סוליוק חמישה ימים לחתום על הצו שיביא לפיטוריו שלו עצמו, או להעביר את הנושא להחלטת בית המשפט לחוקה.

ראש הממשלה, מדיאר, הודיע כי אם הנשיא יחליט להעביר את ההחלטה לבית המשפט לחוקה, הוא מתכוון לפתוח בהליכי הדחה נגדו, מה שיביא להשעיה אוטומטית של הנשיא המכהן.

ההצבעה בפרלמנט לוותה בזעם גדול מצד חברי מפלגת האופוזיציה "פידש", שהחליטו לנטוש את אולם הפרלמנט לפני ההצבעה. חברי האופוזיציה טענו כי מפלגת השלטון "בונה שלטון עריצות".

התיקון החדש לחוק גם מאפשר למפלגת השלטון החדשה להדיח שופטים בבית המשפט לחוקה מעל גיל 70, וכן אוסר על חברי פרלמנט שכיהנו שלוש קדנציות בפרלמנט להתמודד שוב.

מעל מחצית מחברי מפלגת האופוזיציה "פידש" לא יוכלו להתמודד שוב בבחירות הבאות, בעקבות ההצבעה אתמול.

אורבן עצמו, הנחשב כתומך ישראל, הוריד פרופיל בצורה משמעותית מאז הפסדו בבחירות האחרונות. בימים האחרונים הוא אף עזב את הונגריה וטס לארה"ב, על מנת לצפות במשחקי המונדיאל.