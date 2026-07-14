שר האוצר והשר במשרד הביטחון בצלאל סמוטריץ' פרסם הבוקר (שלישי) עקיצה לעבר ארגון השמאל "שלום עכשיו", לאחר שעיין בדו"ח שפרסם הארגון בשבוע שעבר על פעילות ממשלת ישראל ביהודה ושומרון.

סמוטריץ' העלה לרשתות החברתיות תמונה שבה הוא נראה יושב במשרדו כשבידו הדו"ח, תחת הכותרת "שלוש השנים השמנות - פעולות ממשלת ישראל לסיפוח הגדה המערבית".

"דו"ח שלום עכשיו. רגע של נחת על הבוקר", כתב סמוטריץ' לצד התמונה, כשהוא מחייך ומחזיק את הדו"ח שפורסם נגד מדיניות הממשלה ביהודה ושומרון.

הדוח, שפרסמו ארגוני "שלום עכשיו" ו"כרם נבות", מותח ביקורת חריפה על מדיניות הממשלה וטוען כי היא האיצה את תהליכי הסיפוח ביהודה ושומרון. לצד הביקורת, הוא מציג שורת נתונים על היקף פעילות הממשלה בתחום ההתיישבות במהלך השנים 2023-2025.

לפי הדוח, בתקופה זו הוקמו 185 מאחזים חדשים, מהם כ-130 חוות וגבעות, וקודמו תוכניות להקמת 40,064 יחידות דיור ביישובי יהודה ושומרון.

עוד עולה כי בשנת 2025 בלבד קודמו 27,941 יחידות דיור - יותר מכפול מהשיא השנתי הקודם, לפי מחברי הדוח. בנוסף, דווח על הכשרת 102 יישובים ומאחזים חדשים.

מהנתונים עולה גם כי ישראל הכריזה על 25,959 דונם כאדמות מדינה - כמעט מחצית מכלל השטח שהוכרז מאז תחילת הסכמי אוסלו. עוד מצוין כי נסללו לפחות 223 קילומטרים של כבישים חדשים, הורחבה הפעילות החקלאית על פני יותר מ-11,500 דונם, והועברו סמכויות אזרחיות נרחבות מהמינהל האזרחי לשר סמוטריץ' ולמינהלת ההתיישבות במשרד הביטחון.

הדוח מתייחס גם לחידוש ההתיישבות בצפון השומרון, לאחר ביטול האיסור על כניסת ישראלים לאזורי היישובים שפונו במסגרת תוכנית ההתנתקות, וכן לקידום פרויקטים של תשתיות, כבישים ואתרי מורשת.

במקביל, טוענים מחברי הדוח כי בתקופה הנסקרת גורשו 118 קהילות ומקבצי רועים פלסטיניים, ומגדירים את צעדי הממשלה כחלק ממדיניות סדורה להעמקת השליטה הישראלית ביהודה ושומרון.