הממשלה צפויה לאשר היום (שלישי) הצעת החלטה להקמת מתקן משטרתי חדש במזרח ירושלים. זהו המהלך הראשון להקמת תחנת משטרה חדשה במזרח העיר מזה למעלה מעשור שבו לא הוקמו נקודות חדשות באזור.

את ההצעה צפוי להביא לישיבת הממשלה בהמשך היום השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר.

לפי הצעת המחליטים, המהלך נועד לחזק את המשילות במזרח ירושלים ולהגביר את הנוכחות המשטרתית במרחב. כמו כן, המתקן יאפשר פריסה יעילה יותר של כוחות משטרת ישראל ומשמר הגבול באזור אסטרטגי של העיר העתיקה. המתקן החדש יוקם בבית אלחנן, הסמוך לצומת רחוב הגיא ושער הברזל ברובע המוסלמי.

אף שהמקום נמצא תחת אחריות מרחב דוד במחוז ירושלים, ולא תחת אחריות מרחב קדם האמון על מזרח העיר, הוא יאוכלס בידי לוחמי מג"ב ושוטרים. המבנה המתוכנן יכלול שלוש קומות לטובת פעילות הכוחות במקום. לצורך הקמת הפרויקט יקצה המשרד לביטחון לאומי סכום של 28 מיליון שקלים מתקציבו.

בהחלטה נכתב כי התקציב יוקצה בהדרגה לאורך השנים הבאות לפיתוח המבנה. לפי המתווה, יוקצו 4 מיליון שקלים בשנת 2026, 10 מיליון שקלים בשנת 2027, 10 מיליון שקלים בשנת 2028 ו-4 מיליון שקלים נוספים בשנת 2029.

בתגובה לפרסום מסר השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר: "מדובר בבשורה ענקית לתושבי ירושלים. מאז כניסתי לתפקיד חוללנו מהפכה במשילות במזרח העיר; אם עד כה השוטרים היו נאלצים להתמודד מדי יום עם מקרים של יידויי אבנים ובקבוקי תבערה, הרי שהיום המשטרה מפגינה יד ברזל במזרח העיר והתוצאות מדברות בהתאם. הקמת המבנה המשטרתי החדש, עם הלוחמים שיאיישו אותו ויצאו ממנו לשטח, תהווה מכפיל כוח נוסף לביטחון ולמשילות בעיר".