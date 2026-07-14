בכולל הדיינות בישיבת בית אל נערך אתמול כנס מיוחד תחת הכותרת "ציון במשפט תיפדה" - לציון השבת הסמכות לבתי הדין הרבניים לדון בדיני ממונות בהסכמה, ולחיזוק משפט התורה במדינת ישראל.

הרב רצון ערוסי, מייסד ויו"ר ארגון הליכות עם ישראל ולשעבר רבה של קריית אונו וחבר מועצת הרבנות הראשית, הדגיש כי משפטי התורה צריכים להיות חלק בלתי נפרד מהמדינה.

"מדינה זה דין. אם אומרים מדינת ישראל - הדין צריך להיות של ישראל. במדינה יהודית אנחנו צריכים לעמוד על המשמר", ציין הרב ערוסי.

לדבריו "אנחנו צריכים לדעת שבשעה שבאנו לארץ הקודש וייסדנו מדינה - הדבר המובן מאליו הוא שצריך להיות הדין היהודי. אבל מה לעשות אנחנו יושבים כאן - ושנים לא היינו בין המובילים של ייסוד המדינה. הציונות הכללית הקדימה אותנו ויישר כוחם על כך. אם אנחנו היינו הראשונים שמייסדים את מדינת ישראל, אפשר שכבר אז, היינו מעגנים את העניין הזה של דין תורה כדין הנוהג במדינת ישראל".

"מאחר שייסדו את המדינה עם דין מסויים - ועכשיו מתרבים בתי הדין לממונות - צריך לעשות יותר כדי להחזיר עטרה ליושנה. ודאי שצריך להתאים את דין התורה למציאות חיינו - אבל לפני כן צריכה להיות ההכרה שהמדינה לא יכולה להיות יהודית בלי דיני התורה", סיכם.