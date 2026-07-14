נתניהו למנהיגי איראן: תקיפה תיענה ביד קשה עומר מירון, לע"מ

ראש הממשלה בנימין נתניהו שלח היום (שלישי) מסר אזהרה למנהיגי איראן במהלך נאומו בוועידת הנגב בדימונה.

"אנחנו ערוכים לכל תרחיש. אני יכול להגיד לכם רק דבר אחד, אני אגיד את זה למנהיגי איראן: אל תבנו על כך שיהיה שקט אם תתקפו אותנו. אל תבנו על כך שיהיה שידור חוזר. כי זה לא יהיה שידור חוזר, והוא היה מספיק עוצמתי. זה יהיה שידור אחר - עוצמתי הרבה יותר", הזהיר נתניהו.

הוא הוסיף "נגמרו הימים שמישהו פוגע בנו ואנחנו לא מכים אותו מכת אחת אפיים. עשינו את זה לציר הרשע באיראן ונמשיך לעשות זאת לכל מי שיפגע בנו. כך אנחנו עושים".

האיראנים איימו מוקדם יותר במה שהגדירו "תגובה הרסנית", במידה ונשיא ארה"ב דונלד טראמפ ימשיך באיומיו לתקוף את מתקני הגרעין באיראן.

"אם טראמפ יממש את האיומים שלו תגובתנו תהיה כוחנית והרסנית. את המחיר נגבה מחיילים אמריקאים ומכל השותפים שלו באזור", אמר גורם במשטר האיראני לרשת CNN.