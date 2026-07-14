סגנית שר החוץ שרן השכל הודיע אחר הצהריים (שלישי) כי היא מתפטרת הממשלה לאחר אישור חוק הפטור ממעצר לעריקים חרדים.

"אני עומדת בפניכם בכאב לב בגלל שחוק הפטור לעריקים עבר במליאת הכנסת", אמרה השכל אחרי שהצביעה נגד החוק.

"זה חוק שפוגע במשרתים ובביטחון המדינה, הוא פוגע במי שבמשך שלוש שנים משרתים את המדינה ושילמו מחירים קשים. חוק הפטור עבר, ולכן החלטתי להתפטר מתפקידי בממשלה - אינני יכולה יותר לעמוד מהצד".

מליאת הכנסת אישרה היום את חוק הפטור בקריאה שנייה ושלישית. ראש הממשלה בנימין נתניהו שוב נעדר מההצבעה על החוק השנוי במחלוקת.

חברי הכנסת יולי אדלשטיין ודן אילוז מהליכוד הצביעו נגד החוק, כמו גם ח"כ משה סולומון והשכל. מיכל וולדיגר ואופיר סופר מהציונות הדתית נעדרו מההצבעה.

נתניהו לא נכח במליאה כשקראו בשמו ולא השתתף בהצבעה. 58 ח"כים הצביעו בעד החוק, מול 54 ח"כים שהתנגדו. מיד לאחר אישור החוק הוגשו נגדו עתירות לבג"ץ מטעם יש עתיד, ישראל ביתנו, התנועה לאיכות השלטון ותנועת "ישראל חופשית".