יולי אדלשטיין התראיין הבוקר (רביעי) ברדיו 103fm מתח ביקורת חריפה על הליכוד, סיפר על תוכניותיו הפוליטיות והציג את עמדותיו בנוגע לסוגיות שעל סדר היום.

אדלשטיין תקף את התנהלות המפלגה סביב סוגיית הגיוס ואמר: "מאות אלפי מילואימניקים שרואים מה קורה מרגישים סטירת לחי - לא יכול שזה לא גובה מחיר פוליטי. מה, אנשים כולם עיוורים?". עוד הוסיף: "הם תקפו את הרמטכ"ל והסבירו בשקר מוחלט שהוא לא טרח אף פעם לשלוח נציגי צה"ל לדיונים ועכשיו יוצא בביקורת. זה אקט פוליטי ובליל של שטויות".

לדבריו, הוא אינו מוצא עוד את מקומו בליכוד הנוכחי ולכן החליט לסיים את דרכו במפלגה. בהתייחסו להצבעה בכנסת אמר כי לדעתו הייתה דרישה מצד הסיעות החרדיות שראש הממשלה בנימין נתניהו יגיע להצביע, והוסיף, "נתניהו, אתה יכול לומר עליו כל דבר, אבל הוא אדם שמבין עניין. הוא מבין את הנזק הציבורי".

בהמשך נשאל אדלשטיין באיזו מסגרת יתמודד בבחירות והשיב כי בכוונתו להקים מסגרת חדשה שתייצג את תפיסת עולמו, "ימין ציוני". לדבריו, המסגרת תפעל לקידום חוק הגיוס ולרפורמה משפטית בהסכמה רחבה, והוא שואף להקים ממשלה ציונית רחבה ולא ממשלה צרה.

אדלשטיין אמר כי אינו פוסל שיתוף פעולה עם אף מפלגה והבהיר כי מי שיזכה לתמיכה הרחבה ביותר יוכל לעמוד בראש הממשלה. עם זאת הדגיש: "כל מי שחולם שאנחנו כמפלגה הולכים להשלים 61 אצבעות לממשלה צרה פשוט לא מבין בשביל מה אנחנו עושים את המהלכים האלה".

בהתייחס לשותפים אפשריים לדרך החדשה אמר כי הוא נמצא בקשר עם כמה אישים, בהם גלעד ארדן ואיילת שקד. עוד ציין כי חילי טרופר ויועז הנדל אינם רלוונטיים בשלב זה, משום שלדבריו יצאו לדרך עצמאית.

אדלשטיין מתח ביקורת גם על אישור הוראת השעה שתמנע מעצר עריקים בני ישיבות. לדבריו, "לא יהיה מקרה אחד בעקבות החוק הזה שיעצרו מישהו, יבדקו ויאמרו: 'לא, הוא לא תלמיד ישיבה והוא צריך ללכת לצבא, כולם יהיו תלמידי ישיבה'".