אבי מעוז ללא קרדיט

כמדי ראש חודש, הגיעו הבוקר (רביעי) לכותל המערבי נשות הכותל עם ספר תורה. יו"ר מפלגת נעם, שנכח במקום, מתח ביקורת חריפה על ראשי הקואליציה בעקבות האירוע שמתרחש מדי ראש חודש.

"באנו עוד פעם לכותל המערבי, ולצערנו הרב שוב פעם היו פרובוקציות ושוב פעם היה חילול של המקום הקדוש הזה", אמר מעוז.

הוא הוסיף "כל זה על הראש של ראשי הקואליציה, מראש הממשלה ועד הנציגים החרדים והציונות הדתית, שלא העבירו את חוק הכותל שלי ולא השלימו את החקיקה. אם החקיקה הייתה מושלמת, לא היינו היום בביזיון הזה".

לדברי מעוז, אי השלמת הליך החקיקה היא שאפשרה את המשך האירועים ברחבת הכותל. הוא טען כי אילו החוק היה מאושר במלואו, ניתן היה למנוע את חילול קדושת המקום.

חוק הכותל שיזם מעוז ואושר בקריאה טרומית מבקש לתקן את חוק השמירה על המקומות הקדושים, כך שהסמכות לקבוע את כללי ההתנהלות והתפילה בכותל המערבי תהיה בידי הרבנות הראשית. לפי הצעת החוק, המטרה היא למנוע את התערבות בג"ץ בקביעת ההסדרים במקום ולעגן בחוק את סמכות הרבנות בניהול הכותל ובהגדרת מעשים הפוגעים בקדושתו.

בקרן למורשת הכותל המערבי טענו כי נשות הכותל "הפכו את רחבת הכותל המערבי לאתר הפגנה - דבר שלא היה כמותו מאות שנים ואף פעלו בניגוד לנוהלים והוראות בית המשפט כשהכניסו ספר תורה לרחבת הכותל המערבי".

גורמים בקרן אמרו כי הם מצרים "על ההתלהמות המתרחשת בחודשים האחרונים, שהתעצמה עוד יותר בראש חודש זה, וקוראת לכולם להפסיק להפוך את רחבת הכותל המערבי לאתר הפגנות. הכותל המערבי אינו מקום לשריקות ולצעקות, ואינו מקום לייצר פרובוקציות ולחלל את קדושתו".

נשות הכותל הבוקר דוברות הקרן למורשת הכותל

"בראש חודש אב, שבו מציינים את יום פטירתו של אהרן הכהן, שהיה אוהב שלום ורודף שלום, אנו קוראים לתת לכותל את היחס הראוי ולשמור על קדושתו בהתאם למסורת ישראל", נמסר מטעם הקרן.

נשות הכותל טענו כי "פורעים ופורעות כיתרו את הנשים, שרקו, צרחו, קיללו ונדחקו אליהן. המשטרה הרחיקה חלק מהם".