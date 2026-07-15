קרן קימת לישראל חנכה היום (רביעי) את חורשת גוש קטיף ביער כיסופים. האתר, שהוקם בהשקעה של כ-5.5 מיליון שקלים בשיתוף ועד מתיישבי גוש קטיף ומרכז מורשת גוש קטיף, ישמש מוקד הנצחה, זיכרון ומפגש עבור קהילת תושבי גוש קטיף לשעבר והציבור הרחב.

ראשיתו של הפרויקט בבקשת ועד מתיישבי גוש קטיף ומרכז מורשת גוש קטיף לקיים אירוע נטיעות משותף ביער כיסופים עבור תושבי היישובים לשעבר.

לאחר שהאירוע הפך למסורת שנתית, ביקשו נציגי הוועד להקים במקום אתר הנצחה קבוע שיאפשר את המשך קיום הטקסים והמפגשים.

במרכז האתר הוקם מגדל תצפית בגובה של כ-18 מטרים, הצופה לעבר מרחבי חבל עזה והאזור שבו שכנו יישובי גוש קטיף. סביבו נבנתה רחבת התכנסות רחבת ידיים, וממנה יוצא שביל הליכה מעגלי הכולל רחבות ישיבה ושלטי מידע המספרים את סיפורם של יישובי גוש קטיף ומנציחים את מורשתם.

עבודות הפיתוח בוצעו בשני שלבים, אולם השלב השני נעצר עם פרוץ מלחמת חרבות ברזל בשל הקרבה לגבול והמצב הביטחוני. לאחר קבלת אישור צה"ל לשוב ולעבוד באזור, חודשו העבודות לפני כחצי שנה והושלמו, תוך תיקון נזקי המלחמה.

יו"ר קק"ל, אייל אוסטרינסקי, אמר, "השלמת חורשת גוש קטיף ביער כיסופים היא ביטוי למחויבותה של קק"ל לשמר את סיפורה של ההתיישבות בארץ ישראל ולהעניק לו מקום של כבוד בנוף הישראלי. האתר החדש מאפשר למפוני גוש קטיף, למשפחותיהם ולציבור הרחב לעצור, לזכור ולהתחבר למורשת שהותירו היישובים".

הוא הוסיף כי "דווקא באזור שעבר טלטלה קשה כל כך, אנו מבקשים להצמיח מקום של זיכרון, מפגש ותקווה, המחזק את הקשר בין האדם, הארץ והקהילה".

מנכ"ל מרכז מורשת גוש קטיף, מיכה חדד, אמר, "אנו מבקשים להודות להנהלת קק"ל על שיתוף הפעולה ומזמין את הציבור הרחב לצפות לעבר גוש קטיף ,לסייר וללמוד על ההתיישבות המפוארת בגוש קטיף".