רוני אלשיך נגד בן גביר רשת 13

מפכ"ל המשטרה לשעבר רוני אלשיך מותח ביקורת על השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר בריאיון לתוכנית "אסנהיים" שתשודר מחר (חמישי) ברשת 13.

במהלך הריאיון נשאל כיצד היה מגיב אילו בן גביר היה נכנס לחפ"ק משטרתי בתקופת כהונתו כמפכ"ל. אלשיך השיב כי לא היה מאפשר לשר להישאר במקום.

לדבריו, "מעיף אותו. אומר לו, 'אדוני, תצא מפה, אתה לא יכול להישאר פה, אסור לך להיות פה'".

כאשר המראיין הקשה ואמר כי בן גביר היה עשוי להדיח אותו מתפקידו, השיב אלשיך, "היה מעיף אותי. אז מה? אדוני השר, תצא בבקשה, אסור לך להיות פה. אתה פוגע באמון הציבור במשטרה, אתה פוגע בעשייה הנקייה של המשטרה, מבקש ממך שתעזוב את החפ"ק".