רוני אלשיך נגד בן גביר רשת 13

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר מגיב לדברים שאמר בעניינו מפכ"ל המשטרה לשעבר רוני אלשיך לפיהם היה "מעיף" את השר אם היה נכנס לחפ"ק משטרתי בתקופת כהונתו.

"רוני אלשיך, המפכ"ל המושחת שהיה שותף בתפירת התיקים לראש הממשלה יחד עם עברייני הפרקליטות - מספר בראיון שאם הוא היה המפכ"ל הוא היה 'מעיף את השר לביטחון לאומי מהחפ"ק המשטרתי'", אמר בן גביר.

הוא הוסיף ועקץ את המפכ"ל לשעבר. "אני מבין רוני, שיצאתי בזול. כי כלפי ראש הממשלה לא הסתפקת בפחות מתפירת תיקים פליליים. כדאי להזכיר לך, מדינת ישראל היא מדינה דמוקרטית, בה המשטרה כפופה לממשלה, לא דיקטטורה מהעולם השלישי".

"אם היתה מערכת משפט מתוקנת, רוני אלשיך לא היה מקשקש עצמו לדעת בתקשורת - אלא נמצא בחדר חקירות על תפירת התיקים שלו נגד ראש הממשלה", דברי בן גביר.

אלשיך נשאל בראיון לתוכנית "אסנהיים" ברשת 13 כיצד היה מגיב אילו השר בן גביר היה נכנס לחפ"ק משטרתי בתקופת כהונתו בראשות הארגון.

אלשיך השיב בנחרצות כי לא היה מאפשר לשר להישאר במקום. "מעיף אותו. אומר לו, 'אדוני, תצא מפה, אתה לא יכול להישאר פה, אסור לך להיות פה'".

כאשר המראיין הקשה עליו והעלה את האפשרות כי צעד כזה היה מוביל לכך שבן גביר ידיח אותו מתפקידו, ענה אלשיך: "היה מעיף אותי. אז מה? אדוני השר, תצא בבקשה, אסור לך להיות פה. אתה פוגע באמון הציבור במשטרה, אתה פוגע בעשייה הנקייה של המשטרה, מבקש ממך שתעזוב את החפ"ק".