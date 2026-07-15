חייל תושב בת ים נעצר בפעילות משותפת של שוטרי תחנת גלילות, שוטרי היחידה ללוחמה בפשיעה במרחב ירקון וחוקרי היחידה לחקירות מיוחדות של המשטרה הצבאית החוקרת.

במהלך חיפוש שנערך בביתו נתפסו אמצעי לחימה רבים ולפי הודעת המשטרה וצה"ל, בין אמצעי הלחימה שנתפסו נמצאו תחמושת ורימונים צה"ליים.

בעקבות תפיסת האמל"ח הוזעקו למקום חבלני משטרת מחוז תל אביב. חבלני המשטרה ביצעו בזירה את כלל הבדיקות הנדרשות כדי לוודא את בטיחות אמצעי הלחימה שנתפסו.

בהודעה המשותפת נמסר כי המשך החקירה יתנהל על ידי היחידה לחקירות מיוחדות של המשטרה הצבאית החוקרת.