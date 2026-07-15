ביני לנדאו מבצע את השיר הגנוז מתוך השידור

המוזיקאי ביני לנדאו חשף הערב (רביעי) שיר שכתב לפני יותר מ-22 שנה, במהלך כנס "נכספה" השלישי שנערך בהיכל שלמה בירושלים. האירוע הוקדש להתעוררות, געגוע וכיסופים לבית המקדש, כשבוע וחצי לפני תשעה באב.

בפתח דבריו סיפר לנדאו כי זכה לעלות היום בפעם השנייה בחייו להר הבית. "אני לא יכול להסביר את ההרגשה הזאת בכלל", אמר, והוסיף כי "היו לי הרבה מניעות".

בהמשך שיתף את הקהל בסיפורו של השיר החדש. "נזכרתי לפני יומיים בשיר שהלחנתי אותו אתמול לפני 22 שנה בערך, ויומיים אחרי השיר הזה זכיתי לקבל מתנה את השיר 'רסיסי לילה'. אז אני רוצה ללמד אתכם את השיר הזה. הוא שיר מאוד פשוט", אמר.

לנדאו ביצע את השיר, שמילותיו הן: "שירו לנו משיר ציון, איך נשיר את שיר השם על אדמת נכר. ועכשיו, שסוף סוף שבנו אלייך, נשיר שוב את שיריך וכבוד השם יזרח עלייך".