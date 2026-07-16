נתניהו עונה לאיזנקוט: "השוואה איומה" צילום: דוברות

ראש הממשלה בנימין נתניהו מגיב לסערה שעורר יו"ר מפלגת "ישר" גדי איזנקוט כשבריאיון לחדשות 13 הישווה בין איש ההסברה יוסף חדאד ליו"ר רע"ם מנסור עבאס.

"שמעתי ונדהמתי. איזנקוט מנסה להצדיק את העובדה שהוא מתכוון ללכת עם מנסור עבאס ולהקים ממשלה שתלויה במפלגות הערביות. אז כדי להצדיק את זה, הוא אומר 'נתניהו מוכן ללכת עם יוסף חדאד'", אמר נתניהו.

הוא תקף את איזנקוט על דבריו. "איזו השוואה איומה. יוסף חדאד הוא גיבור ישראל. הוא נפצע בלבנון, הוא נכה צה"ל, הוא נלחם בחזיתות ההסברה כמו נמר למען מדינת ישראל. בדיוק ההפך של מנסור עבאס, השולל את קיומה של מדינת ישראל. הוא תומך בחמאס, הוא קיבל מממשלת השמאל עשרות מיליארדי שקלים בשביל החמאס.

אז גדי, לשם שינוי אמרת את האמת. אתה מוכן ללכת עם מנסור עבאס, ואתה חייב ללכת איתו ועם המפלגות הערביות, אחרת אין ממשלה. אני אקים ממשלה לאומית רחבה עם כל מי שמכיר במדינת ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי. זה כל ההבדל בינינו", דברי נתניהו.

איזנקוט טען כי "הליכוד עם הציניות שלו הרי חותם היום על יוסף חדאד כחבר כנסת. הוא לא אומר, הוא ערבי, אני לא אשב איתו. ולכן זו שיטת נתניהו של הפרד ומשול. להוציא מהמחנה 21% מאזרחי ישראל הערבים".

גדי איזנקוט על יוסף חדאד חדשות 13

בתגובה פרסם פעיל ההסברה יוסף חדאד תגובה שבה תקף את דבריו של איזנקוט. "ניסיתי להבין את ההקשר וחזרתי כמה וכמה פעמים על התשובה שלו. אני מודה - לא הצלחתי להבין ואפילו הופתעתי מזה", אמר.

חדאד תהה, "אתה משווה ביני למנסור עבאס כי שנינו ערבים? הרי מלבד הזהות הערבית אין בינינו כלום משותף. אתה גולנצ'יק, גדי - גם אני. אז אתה משווה בין גולנצ'יק נכה צה"ל לבין מי שלא מסוגל לקרוא לחמאס ארגון טרור? אתה משווה ביני, שהקמתי עמותה ערבית-ישראלית שדוגלת בשותפות ועושה הסברה למען המדינה, לבין מנסור עבאס שהמפלגה שלו מחוברת לעמותת סיוע 48 שהעבירה לפי תחקירים שפורסמו כספים לארגוני טרור כולל חמאס?"

התגובה של עופר וינטר ללא קרדיט

לדבריו, "אין שום דבר שמקשר ביני לבין מנסור עבאס ושאף אחד לא ינסה להלבין ולהכשיר אותו על הגב שלי... אני מתנגד נחרצות לדרך של המפלגות הערביות, אני מאמין שלא צריך לשבת איתן - צריך להעיף אותן".

בסיום דבריו התייחס חדאד גם לעתידו הפוליטי ואמר כי הוא עדיין שוקל כניסה לחיים הפוליטיים, אך טרם קיבל החלטה.

"את המפלגות הערביות שבכנסת היום צריך להחרים. לא כי הם ערבים, אני הרי ערבי- אלא כי הם אנטי ישראלים. ולהחרים את המפלגות הערביות זה לא גזענות. להגיד שאני ומנסור עבאס זה אותו דבר כי אנחנו ערבים- זה כן", חתם.