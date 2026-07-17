מערכת הבחירות שיצאה לדרך כבר מחדדת את קווי המאבק בין המחנות, אך לצד הקרבות בין המפלגות, יש מי שמבקש להפנות את הזרקור דווקא אל הציבור עצמו.

מבחינתו של האב השכול איציק בונצל, השאלה אינה רק מי יעמוד בראש הרשימות או אילו חיבורים פוליטיים יירקמו מאחורי הקלעים - אלא האם מצביעי הימין יגיעו לקלפיות במספרים שיכריעו את התוצאה.

בריאיון ליוני קמפינסקי בעמדת ערוץ 7 במסגרת ועידת הימין של "תקומה", התייחס בונצל לאפשרות שייכנס בעצמו למערכת הפוליטית, אך בחר שלא להרחיב. לדבריו, מתקיים שיח בנושא, אולם בשלב זה אין בכוונתו לפרט. "יש שיח כזה או אחר. אני בניגוד לאחרים לא מספר סיפורים. ברגע שיהיה משהו, מבטיח לעדכן", אמר.

אלא שעיקר דבריו הוקדשו למה שהוא מגדיר כסכנה הגדולה ביותר עבור מחנה הימין - תחושת הביטחון המוקדמת. לדבריו, אסור להניח שהניצחון מובטח, משום שלטענתו המחנה היריב נערך במלוא העוצמה לקראת יום הבחירות.

לדבריו, "יש איזו תחושה בימין שיהיה בסדר ונצלח את זה. זה לא נראה ככה. אם נמשיך לחשוב שיהיה בסדר, לא נצלח את זה". בונצל הוסיף כי לדעתו ההכרעה לא תתקבל באמצעות סקרים או פרשנויות, אלא ביכולת של פעילי השטח להוציא מצביעים לקלפיות.

מכאן עבר בונצל לקריאה מעשית לפעילי הימין. הוא סיפר כי גם מעל בימת הוועידה קרא לכל פעיל לקחת אחריות אישית על גיוס מצביעים, ואף הציע להכין רשימה מסודרת של אנשים שכל אחד מתחייב להביא להצביע ביום הבחירות. "יום הבוחר זה הדרך היחידה לנצח בבחירות. לא סקרים ולא פרשנויות", הדגיש.

גם הטענות על טשטוש הגבולות בין ימין לשמאל אינן משכנעות אותו. לשיטתו, ציבור מצביעי הימין יודע היטב לזהות את המחנות הפוליטיים, והאתגר המרכזי כלל אינו בשכנוע אידאולוגי אלא בשיעורי ההצבעה. הוא הצביע על נתוני ההצבעה בערים שאותן הגדיר כימניות, וטען כי הגדלת אחוזי ההצבעה היא שתכריע את מערכת הבחירות.

בהמשך הריאיון התייחס בונצל גם לריבוי המפלגות המזוהות עם הימין והזהיר מפני פיצול קולות. לדבריו, בתקופה הנוכחית אין מקום למאבקי אגו או להקמת מסגרות חדשות שעלולות לפגוע בכוחו של הגוש. "כנסו למפלגות קיימות, תתאחדו, שימו את האגו בצד. אסור שילך אפילו קול אחד לאיבוד. זה לא משחק ילדים", אמר.

בסיום התייחס לקריאתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו לבצע שינויים ברשימת הליכוד. בונצל אמר כי הוא תומך במהלך של ריענון השורות, אך הדגיש כי לצד הצורך ב"דם חדש", יש להוקיר את חברי הכנסת והשרים שלדבריו פעלו לאורך השנים ושילמו מחירים אישיים וציבוריים. "צריך מתיחת פנים, צריך דם חדש, אבל אי אפשר שלא להכיר תודה לאלה שבאמת עבדו קשה, חוקקו חוקים ועמדו יחד עם נתניהו בשעות הקשות ביותר", סיכם.