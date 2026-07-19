השריפה בחוות גלעד קובי ריכטר/ כבאות והצלה לישראל

יעל שבח, תושבת חוות גלעד ואלמנתו של הרב רזיאל שבח הי"ד, סיפרה הבוקר על הרגע שבו התבשרה כי ביתה נשרף כליל בשריפה שפקדה את היישוב. בזמן האירוע שהתה עם ילדיה בכפר סבא, וחברה עדכנה אותה על שאירע.

"חברה טובה באה לדווח לי שהבית נשרף כליל. זה חסד קטן שלא היינו בתוך הדבר הזה", אמרה בריאיון ל'ynet'. לדבריה, "משפחות פונו בדיוק ברגע שבו הבית החל להתלקח. זה היה כל כך מהיר. הייתה רוח חזקה והיה מאוד חם. זה היה אכזרי ואלים".

שבח תיארה את מצבה לאחר שאיבדה את כל רכושה: "אין לי כלום. אין לי גרביים. אין לי מטפחת. אני לובשת בגדים של אמא שלי ולקחתי את האיפור של גיסתי".

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לדבריה, אף שהאירוע עדיין נחקר, היא סבורה שמדובר בהצתה על רקע לאומני: "אנחנו מתייחסים לזה בתור אירוע לאומני. גם אם זה לא, אז 5 דקות אחרי שחוות גלעד עלתה בלהבות - כבר התחילו זיקוקים, קריאות שמחה ועידוד מהכפרים ליד".

עוד סיפרה כי ביישוב אין כיום מים או חשמל, וכי 13 בתים נהרסו כליל וכל התושבים פונו. היא הביעה חשש מהקושי להשתקם משום שלדבריה רבות מהמשפחות אינן מבוטחות, מאחר שהיישוב טרם קיבל הכרה רשמית.

למרות האובדן, הבהירה שבח כי בכוונת משפחתה לשוב ליישוב: "נחזור ונבנה את הבית שלנו ונתחיל מחדש. אני מכירה אותנו. אנחנו יודעים לקום ממשברים קשים. עשינו את זה כבר פעם אחת. זה לא יהיה קל, אבל זה זה יקרה".

היא הוסיפה כי הכאב הגדול ביותר הוא אובדן המזכרות מבעלה הי"ד: "בסוף, אין לי יותר שום דבר מרזיאל. הוא היה מוהל וכל הציוד שלנו נשרף. אין לי תמונות. אמא שלי ציירת, והיא כל שנה מציירת תמונה של בעלי ותלינו אותן על הקירות בבית ופשוט הכול נשרף. זה אמנם חומר, אבל אלו דברים שלא נוכל לשחזר".

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בתוך כך, נשיא המדינה יצחק הרצוג שוחח היום עם יעל שבח. בשיחה ביקש הנשיא לחזק את שבח ואת תושבי היישוב שאיבדו את בתיהם. "עם ישראל כולו מחזק אתכם בשעתכם הקשה, אנחנו אוהבים אותך ואת המשפחה היקרה. חושבים על כל מי שאיבד את ביתו ועומדים לצדכם", אמר.

שבח הודתה לנשיא על שיחת החיזוק ותיארה את ממדי האסון שחוותה משפחתה. "אנחנו אחת מתוך 17 משפחות שביתן עלה באש ונשרף כליל, אין לנו כלום, שום דבר. כואב לי מאוד שהזיכרון המוחשי מרזיאל נשרף. תודה על החיזוק ועל המחשבה. נישאר חזקים", אמרה.

בתוך כך, לוחמי האש ממחוז יהודה ושומרון ממשיכים לפעול בזירת השריפה שפרצה אתמול בחוות גלעד. לפי כבאות והצלה, 24 בתים נפגעו באירוע, מהם 13 שנשרפו כליל, וכן עלה באש מחסן עצים.

בכבאות מסרו כי השריפה החלה סמוך לשכונת מצפה ישי בקדומים והתפשטה במהירות לעבר חוות גלעד בשל הרוחות העזות. בכיבוי השתתפו 41 צוותי כיבוי, עשרה מטוסי כיבוי, מסוק של משטרת ישראל, כוחות צה"ל, כלים הנדסיים ומכליות מים.

חקירת שריפת הענק מתמקדת בהשלכת סיגריה שלפי ההערכה הציתה את האש. חוקרי המשטרה איתרו במוקד השריפה בדל סיגריה, ולא נמצאו במקום חומרים נוספים שעשויים היו לשמש להצתה.