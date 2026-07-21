יהודה כהן, תושב 'חוות גלעד' ומבעלי מפעל העצים בחווה

בין שרידי מחסן העצים שנשרף כליל עומד יהודה כהן, תושב חוות גלעד ומבעלי "צמרת - מרכז העץ", ומתקשה לעכל את ממדי ההרס. העסק שבנה עם אחיו במשך שנים, המעסיק שמונה עובדים ומספק חומרי גלם ללקוחות ברחבי הארץ, הפך בתוך שעות לערימת אפר.

כהן משחזר כי במהלך סעודת השבת הבחין בנו בשריפה המתפשטת בוואדי. לדבריו, תושבי היישוב מיהרו להגיע עם מפוחים, מחבטים וכל ציוד אפשרי כדי לנסות לבלום את האש, אך הרוחות העזות גרמו לה להתפשט במהירות מבית לבית עד שהגיעה גם לאזור העסקים.

לדבריו, מלבד העסק שלו נפגעו עסקים רבים נוספים ביישוב, לצד עשרות בתים שעלו באש. "נזק מטורף לחוות גלעד ולעסקים פה", הוא אומר, ומציין כי כשלושים משפחות איבדו את בתיהן.

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למרות המכה הקשה, כהן משוכנע שהיישוב ישתקם במהירות. "אנשים פה חזקים, אנשים פה חזקים ויצמיחו את העסקים שלהם הרבה יותר גדול והרבה יותר טוב. בעזרת השם אנחנו נצמח מזה. ככל שהנפילה יותר גדולה, ככה העלייה יותר גדולה. מזל שיש לנו אמונה", הוא אומר.

עם זאת, הוא אינו מסתיר את הרגעים הקשים. "הפעם הראשונה שבכיתי הייתה כשראיתי את הבית של אלמנתו של אל שבח", הוא מספר, ומדגיש כי דווקא בימים האחרונים הוא נחשף לעוצמת הערבות ההדדית, כשהטלפון שלו הוצף בהודעות תמיכה מספקים, חברים ואנשים מכל רחבי הארץ שאמרו לו, "יהודה, יהיה בסדר... אנחנו סומכים עליכם".

כהן התייחס גם לביקורו של שר האוצר בצלאל סמוטריץ' בזירת השריפה. לדבריו, השר הגיע כדי לחזק את התושבים והבטיח לסייע ככל שניתן, ואף הציע להתערב מול ספקים במקרה הצורך. "הוא חימם לנו את הלב, לכל תושבי קהילת חוות גלעד ולי אישית. אנחנו מעריכים את זה מאוד מאוד", אמר.

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