איתמר מנדל, ממייסדי היישוב כרמל, חוזר לסיפור הקמת המקום ומספר על תחושת החלוציות של המתיישבים הראשונים.

הראיון מתקיים במסגרת מיזם "תיעוד ותיקי ומייסדי ההתיישבות" - יוזמה של משרד המורשת והמועצה לשימור אתרי מורשת בישראל.

מטרת המיזם, הכולל מאות ראיונות, היא לתעד את פרקי הקמת ההתיישבות בחבלי הארץ השונים ולשמר את סיפורי הראשונים לדורות הבאים. מיזם התיעוד נערך בבקעת הירדן, יהודה, שומרון, בנימין, הגולן והגליל על ידי מורדי קרשנר ונעם דמסקי.

"בהתחלה, היה לנו די ברור שאנחנו רוצים לשבת באזור של יהודה ושל הר חברון", מציין מנדל. "אמרנו שנלך להתייעץ עם גדולי הדור, שמבחינתנו היו הרב לוינגר וחנן פורת, ונגיד להם שאנחנו מוכנים לעשות מה שחשוב. הם שאלו אותנו: 'מה נטיית ליבכם?' ואנחנו כמובן אמרנו שאנחנו מאוד מחוברים לאזור שלנו כאן. היה ואקום גדול של התיישבות מחברון לכיוון ערד ובאר שבע. הבנו שאנחנו רוצים לחזור לנחלת אבותינו".

הוא מסביר גם מדוע נבחר המיקום המסוים שבו קם היישוב. "אתה מסתובב כאן, באזור הזה, מוצא הרבה יישובים מתקופת התנ"ך שיהודים ישבו בהם. כשהסתובבנו באזור, גילינו את כל היישובים שגרו בהם בתקופה של התנ"ך. לא היה טבעי יותר מלחזור וליישב את המקומות האלה, בהם לפני אלפיים שנה ישבו יהודים".

"אנחנו מגשימים חלום של אלפי שנים לבוא ולהתיישב - ולא רק סתם להתיישב - גם לעשות חקלאות. אני מתפאר בפני כולם: אנחנו אוכלים שקדים שלנו, בוטנים שלנו, תפוחי אדמה שלנו, גזר שלנו, בצל שלנו. אנחנו אוכלים ושותים מהכרמים שלנו. מתי הייתה כזאת חקלאות בארץ ישראל? החלום שלנו היה לעשות את המדבר ירוק. הפרחנו את המקום הזה והגשמנו את החלום", מסכם מנדל.

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