האידיאולוגיה של הראשוניות בכוכב השחר, קטעים מתוך הראיון עם מוטי זליקוביץ'

מוטי זליקוביץ', ממייסדי כוכב השחר ולשעבר קב"ט המועצה האזורית בנימין ועוזר שר הביטחון לענייני התיישבות, מספר על הימים הראשונים של היישוב.

הראיון מתקיים במסגרת מיזם "תיעוד ותיקי ומייסדי ההתיישבות" - יוזמה של משרד המורשת והמועצה לשימור אתרי מורשת בישראל.

מטרת המיזם, הכולל מאות ראיונות, היא לתעד את פרקי הקמת ההתיישבות בחבלי הארץ השונים ולשמר את סיפורי הראשונים לדורות הבאים. מיזם התיעוד נערך בבקעת הירדן, יהודה, שומרון, בנימין, הגולן והגליל על ידי מורדי קרשנר ונעם דמסקי.

"בשלב ראשון, בנו למעלה משהו בסביבות 25 או 30 אשקוביות במספר גדלים. האשקובית הקטנה ביותר הייתה בהיקף של 45 מטר - שני חדרים ומטבחון. לאחר מכן, היה משהו כמו 58, והגדול היה 72 - עבור משפחה מרובת ילדים", נזכר זליקוביץ'.

הוא מוסיף כי "בשכונה הראשונה שבנינו, כל הבתים נראים בדיוק אותו דבר, שזה גם היה מתוך אידיאולוגיה - כדי שלא יידעו למי יש יותר או פחות. המטרה הייתה שכשמישהו בא ליישוב הוא רואה שכולנו ביחד - שווים בעיני הבורא ובעיני עצמנו".

לדבריו "השכונה הזו מהר מאוד לא הספיקה, ואז בנו אשקוביות בשכונה למטה. התושבים למעלה עשו הגרלה מי יארח חברה לחדשים שיבואו ויגור למטה - כדי שלא תהיה תחושה של שתי שכונות נפרדות".

לצפייה בראיון המלא:

ראיון עם מוטי זליקוביץ'

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