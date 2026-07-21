פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית (CENTCOM) הודיע הערב (שני) כי כוחות אמריקניים החלו בגל תקיפות חדש נגד איראן, שהחל בשעה 23:00 (שעון ישראל).

מדובר בלילה העשירי ברציפות שבו תוקפים כוחות צבא ארצות הברית יעדים צבאיים בשטחה של איראן.

"התקיפות נועדו לשחוק עוד יותר את היכולות הצבאיות של איראן, המשמשות אותה לתקיפת כלי שיט מסחריים במצר הורמוז", נמסר בהודעת פיקוד המרכז.

טרם הודעת הצבא האמריקני, דיווחו כלי תקשורת באיראן על פיצוצים עזים שנשמעו בערי הנמל בנדר עבאס וסיריק.

בהמשך דווח כי מערכות הגנה אווירית הופעלו בסמוך לתחנת הכוח הגרעינית בבושהר, ונרשמו דיווחים גם על פיצוצים באספהאן.

בתוך כך, אזעקות הופעלו בכוויית בעקבות שיגור של טילים בליסטיים וכלי טיס בלתי מאוישים מאיראן. צבא כוויית אישר כי מערכות ההגנה האווירית במדינה הופעלו במלואן ופועלות ליירוט האיומים בשמי המדינה.

בהמשך הודיע צבא איראן הודיע כי שיגר מטח טילי קרקע-קרקע לעבר בסיס אריפג'אן שבכוויית, וכוון ישירות נגד מערכות טילים ניידות מסוג HIMARS של הצבא האמריקני. הדיווח הובא בתקשורת האיראנית, שהגדירה את המערכת האמריקנית כ"מערכת טילים ניידת בעלת יכולת לתמרן ולפגוע במהירות במטרות קרקע, אשר פגיעה בהן משבשת את יכולות ההתקפה וההגנה של היריב".

התקיפות החלו כמה שעות לאחר שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ פרסם איום חריף נגד איראן ברשת Truth Social, והבהיר כי כל פגיעה בחייל אמריקני תיענה בתגובה קשה מצד ארצות הברית.

טראמפ כתב, "בכל פעם שאיראן הורגת חייל אמריקני, היא תשלם על ההרג הזה פי כמה". עוד הוסיף כי הנחיה בנושא הועברה למזכיר ההגנה פיט הגסת', ליו"ר המטות המשולבים דניאל קיין ולכלל מפקדי הצבא.