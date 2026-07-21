שיתוף פעולה מבצעי והדוק בין חיל האוויר לחיל הים הגיע לשיאו בתרגיל מורכב במיוחד, אשר דימה תרחישי חילוץ ופינוי רפואי מלב ים תחת תנאים מאתגרים.

האימון המשותף שם דגש על מוכנות הכוחות לאירועי חירום במרחבים מרוחקים, שבהם נדרשת מענה רפואי דחוף ומיומנות מקצועית גבוהה ביותר.

קצין הנשק וסגן מפקד הספינה אח"י עוז, סרן א', הרחיב על אופיו של האימון ועל הנסיבות המורכבות שבהן הוא מתרחש. לדבריו יש חשיבות אסטרטגית של שילוב בין הזרועות השונות של צה"ל בעת לחימה. "אחד הדברים שהצבא הכי פיתח במהלך הלחימה זה היכולת לשלב זרועות כשכל זרוע מביאה איתה את היכולות הייחודיות שלה. זה מסייע לעמוד במשימות מאוד מורכבות ובתנאים קשים ומאתגרים".

כשנשאל על הדרך האישית שהובילה אותו לשירות בחיל הים, שיתף סרן א' בזיכרונות מילדותו ובשלבים שהובילו אותו לקורס החובלים. "האמת שהאהבה לים הייתה לי עוד מתקופת התיכון. הייתי מבריז משיעורים כדי לצאת להפליג עם סבא שלי על יאכטה. ביום סיירות קיבלתי גיבוש חובלים. לא היה לי מושג מה זה אבל למדתי על משמעות התפקיד, על הפעלת המערכות וזה הקסים אותי".

באפריל 2021 התגייס לקורס חובלים במגמת שייט. שבוע בלבד לאחר סיום הקורס ועם הגעתו הראשונה לספינה, פרצה המלחמה והוא הוקפץ לפעילות מבצעית. במהלך כשנה וחצי שירת ולחם על גבי אח"י עוז, ולקח חלק בכלל משימות הספינה בתקופה אינטנסיבית ועמוסה, מהגנה על נכסים אסטרטגיים, דרך משימות יירוט כלי טיס בלתי מאוישים במסגרת הגנת השמיים ועד פעילות בזירות השונות.

במסגרת תפקידו הוא משמש כאחראי על מחלקת הנשק של הספינה, האמונה על הפעלת כלל מערכות הנשק. המחלקה כוללת בין היתר את הפעלת המקלעים, טילי התקיפה ותותח ה-76 מ"מ, ומהווה מרכיב מרכזי ביכולת המבצעית של הכלי בכל הזירות.

בכל הנוגע למאמץ המלחמתי המתמשך ולחלקו של חיל הים בלחימה הרב-זירתית, מבהיר סרן א' כי השקט התקשורתי הוא מאפיין מרכזי של הצלחת החיל. "החיל עבד מאוד קשה במלחמה וממשיך גם היום. טוב שלא שומעים עלינו. כשלא שומעים - זה אומר שאנחנו עושים עבודה טובה".