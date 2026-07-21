תיעוד פעילות המשטרה צילום: דוברות המשטרה

שוטרי תחנת בת ים, בשיתוף לוחמי מג"ב מרכז וגורמי אכיפה נוספים, קיימו מבצע אכיפה רחב היקף נגד מחוללי פשיעה הפועלים באמצעות עסקים ברחבי העיר.

במבצע השתתפו בין היתר רשות המיסים, משרד העבודה, המוסד לביטוח לאומי, חברת החשמל, הרבנות הראשית, המשרד להגנת הסביבה ומשרד האנרגיה.

במסגרת הפעילות פשטו הכוחות על מתחם ברחוב אהוד קינמון, שבו פעלו שלושה עסקים. על פי הממצאים, העסקים פעלו ללא רישיון, ובעקבות זאת הוחלט על סגירתם למשך 30 ימים על ידי משרד העבודה.

במקביל בוצעה אכיפה בארבעה אתרי בנייה בעיר, שבהם אותרו ליקויי בטיחות חמורים על ידי משרד העבודה. בעקבות הממצאים הוצאו צווי סגירה לכל ארבעת האתרים לתקופה של 30 ימים.

בהמשך הגיעו הכוחות לעסק לממכר מזון בטיילת בת ים, שם נעצר שוהה בלתי חוקי בן 24, תושב ירדן, שעל פי החשד הועסק במקום ללא היתר כדין. בנוסף נעצר גם המעסיק, תושב יפו בשנות ה־20 לחייו, והשניים הועברו לחקירה בתחנת בת ים.

במשטרה ציינו כי בהתאם לממצאי החקירה יובאו השניים בפני בית המשפט, לצד בקשה להארכת מעצרם. עוד נמסר כי משטרת ישראל תמשיך לפעול בנחישות נגד מחוללי וארגוני פשיעה, תוך מיצוי כלל סמכויות האכיפה במטרה לשמור על ביטחון הציבור ולסכל פעילות עבריינית המוסווית כעסקים לגיטימיים.