השר קיש: האקדמיה אינה כלי למאבק פוליטי צילום: דוברות

איסור על מעורבות פוליטית מוסדית באקדמיה הישראלית. המועצה להשכלה גבוהה קיבלה היום (שלישי) החלטה המעגנת את עקרון הניטרליות הפיקודית והמוסדית במוסדות להשכלה גבוהה ברחבי הארץ.

המהלך מסתמך, בין היתר, על עקרונות שהציגו בעבר ראשי מערכת ההשכלה הגבוהה עצמם במכתב שנשלח לראש הממשלה ולשר החינוך, במסגרתו הדגישו את מחויבות המוסדות לשמירה על ניטרליות.

שר החינוך ויו"ר המל"ג, יואב קיש, התייחס להחלטה ומסר: "נשיאי המוסדות לא יכולים להשתמש באקדמיה כדי לקדם אג’נדות פוליטיות. האקדמיה היא בית לחופש מחשבה ולמחקר ולא כלי למאבקים פוליטיים. ההחלטה שקיבלנו היום שומרת על חופש הביטוי לכל סטודנט ואיש סגל, אך מחייבת את המוסדות האקדמיים להישאר ניטרליים ולא לנצל את מעמדם או את משאביהם כדי לקדם אג’נדה פוליטית. כך נבטיח שהאקדמיה בישראל תישאר מרחב פתוח שבו כל אדם יוכל ללמוד, ללמד ולחקור ללא חשש שהמוסד עצמו יאמץ עמדה פוליטית או יגרור אותו למאבקים שאינם חלק מייעודו האקדמי".

בהתאם להנחיות החדשות שאושרו, חל איסור על מוסדות ההשכלה הגבוהה לתפוס עמדה פוליטית מוסדית.

כמו כן, לא יורשו המוסדות לעשות שימוש במשאביהם, בסמכויותיהם, בפעילותם השוטפת או במעמדם הציבורי לטובת הובלת עמדות או מאבקים בעלי אופי פוליטי. הכלל החדש כולל התבטאויות וצעדים המבוצעים בשם המוסד או מכוח תפקיד רשמי, והוא תקף לגבי נשיאים, חברי הנהלה ובעלי תפקידים בכירים בדרג האקדמי והמינהלי כאחד.

במקביל, במועצה להשכלה גבוהה מבהירים ומדגישים כי המדיניות אינה פוגעת בחופש הביטוי או בחופש האקדמי של חברי הקהילה האקדמית.

ההחלטה מותירה לכל חוקר, סטודנט או איש סגל את הזכות המלאה להביע עמדות אישיות ולהשתתף באופן פעיל בשיח הציבורי כאדם פרטי. במל"ג מסבירים כי תכלית הצעד היא לחזק את אמון הציבור במערכת ההשכלה הגבוהה ולהבטיח את המשך קיומם של המוסדות כמרחבים אקדמיים עצמאיים, פלורליסטיים ופתוחים.