דובי שפלר ראש המועצה המקומית אפרת

עשרים ואחת שנים לאחר גירוש גוש קטיף וצפון השומרון, קורא ראש המועצה המקומית אפרת, דובי שפלר, להפיק את הלקחים מאירועי ההתנתקות ולהימנע, לדבריו, ממהלכים דומים בעתיד.

בריאיון לעמדת ערוץ 7 בכנס קטיף של מרכז מורשת גוש קטיף הוא משלב זיכרונות אישיים מימי המאבק עם אזהרות מפני האתגרים הביטחוניים והמדיניים של השנים הקרובות.

שפלר, ששימש באותם ימים כמנהל ישיבת ההסדר בישיבת ניר, מספר כי עבר עם משפחתו להתגורר במצודת צנור כחודשיים לפני הגירוש. "אשתי, שישה ילדים ואני גרנו בחדר אחד, בלי שירותים, בלי מקלחת, כמעט חודשיים", הוא משחזר. "הייתה תחושה אדירה של התמודדות. המאבק לא הצליח אז, אבל האם הוא מצליח בטווח ההיסטורי? כן. אנחנו חוזרים היום לשומרון".

עם זאת, הוא מזהיר כי האפשרות של פינוי יישובים לא נעלמה. "זה יכול לקרות שוב? לצערי כן. ממשלה לא נכונה, לצערי, וזה יכול לקרות שוב", הוא אומר. לקראת מערכת הבחירות הוא מוסיף, "כל מי שמדבר על הסדר מדיני ביהודה ושומרון, אומר פינוי יישובים. נקודה. ולכן זה יכול לקרות שוב".

בהמשך הריאיון התייחס שפלר למצב הביטחוני ביהודה ושומרון לאחר מלחמת "חרבות ברזל". לדבריו, "אנחנו מנהלים חזית בלבנון, מנהלים חזית ברצועת עזה, ואנחנו מנהלים חזית הגנה ביהודה ושומרון". אף שהוא מציין את פעילות צה"ל, הוא סבור כי "עדיין אנחנו מטפלים עם סיכות".

לדבריו, נדרש שינוי משמעותי בהיקף הפעילות. "אנחנו צריכים להביא ליהודה ושומרון לפחות שתי אוגדות של צה"ל, להיכנס עיר־עיר, כפר־כפר, פשוט לנקות", הוא אומר. שפלר מזהיר כי "אם אנחנו לא נתעשת ונטפל בזה בטיפול מונע, חס ושלום, שבעה באוקטובר יחזור ביהודה ושומרון".

ראש מועצת אפרת התייחס גם לתנופת ההתיישבות באזור. "אנחנו יוצאים למרחב בשנה האחרונה בצורה משמעותית מאוד", הוא מספר, ומציין את הרחבת הפעילות סביב חוות היתם ואת הקמת שכונת קרוואנים באדמות סקר. לדבריו, "בעזרת השם אנחנו הולכים להקים לפחות עוד שתי שכונות כאלה", כדי למנוע, כלשונו, השתלטות על השטחים הפתוחים.

בסיום הריאיון שב שפלר אל הלקח שלדבריו צריך להנחות את מקבלי ההחלטות. "שנלמד את הלקח מימית, ושנלמד את הלקח מגוש קטיף וצפון השומרון - לא לעקור יישובים יותר".