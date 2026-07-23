הרב יגאל קמינצקי בעמדת ערוץ 7 בכנס קטיף

עשרים ואחת שנים לאחר גירוש גוש קטיף וצפון השומרון, ובימים שבהם רבים מציינים את הגעגוע ליישובים שנחרבו, מביע רב גוש קטיף, הרב יגאל קמינצקי, ביטחון כי עם ישראל ישוב אל חבל הארץ שממנו נעקר.

בריאיון לעמדת ערוץ 7 בכנס קטיף של מרכז מורשת גוש קטיף הוא אומר כי האמונה הזאת ליוותה אותו מאז ימי הגירוש ועד היום.

"כששאלו אותנו אחרי הגירוש האם נחזור לגוש קטיף, אמרתי, ברור שנחזור", מספר הרב קמינצקי. "איך אתה יודע? כתוב, 'כל מקום שתדרוך כף רגליכם לכם יהיה'. במקום שרק דרכנו, מקום שהייתה בו מסירות נפש, הפרחת השממה, ציונות, תורה ועבודה - ברור שנחזור".

לדבריו, מלחמת "חרבות ברזל" חוללה שינוי עמוק בתודעה הציבורית. "אין ספק שהמלחמה שינתה את התודעה", הוא אומר. "בסופו של דבר עזה היא המקום הכי קשה לעם ישראל לאורך כל ההיסטוריה, ולכן אנחנו נסיים רק בעזה. עזה תהיה נקודת המפנה, וברגע שאנחנו ננצח בעזה - התודעה תהיה אחרת".

כשנשאל על החשש מפני חזרה למציאות הביטחונית הקשה שאפיינה את גוש קטיף, דחה הרב את ההנחה. "למה לחזור לבעיות ולקשיים?", שאל. "לחזור ליופי, אל הנופים, אל הים ואל האמונה. הכול יהיה שם נפלא, בלי אויבים, בלי טרור ובלי שום דבר".

בהמשך הריאיון התייחס הרב גם לסוגיית האחדות בעם ישראל. לדבריו, למרות התחושה הציבורית של מחלוקות, המציאות שונה. "עם ישראל מאוחד ואוהב", הוא אומר. "אפשר לראות את זה בטנקים ואפשר לראות את זה בצבא בכל מקום, והצבא הוא בבואה של עם ישראל. זה שהתקשורת אוהבת לסכסך - זו בעיה אחרת".

לקראת תקופת הבחירות קרא הרב לשיח ציבורי נקי יותר. "אנחנו מאמינים בתורת ישראל, וצריך להשתדל כמה שפחות להשמיץ וכמה שפחות לפגוע. זה קשה, אבל זה יקרה לאט לאט", אמר.

את הריאיון חתם בתיאור השינויים הרוחניים שהוא מזהה בחברה הישראלית מאז המלחמה. "בעם הזה יש עוצמות ויש רוח", אמר. "עם ישראל רוצה אמונה גדולה, זהות יהודית גדולה ואחדות גדולה. כשאנחנו נחבר את האחדות יחד עם התורה, ורואים היום את החיבור של תורה עם חיים, תורה עם צבא ותורה עם הכול - זה משהו מדהים".