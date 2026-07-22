שרית זוסמן, אמו של לוחם רס"ל במיל' בן זוסמן ז"ל שנפל בקרבות ברצועת עזה, סיפרה לערוץ 7 לקראת תשעה באב על מיזם "הדיבור", שהוקם על ידי משפחות שכולות לאחר מתקפת השבעה באוקטובר במטרה להתמודד עם השיח המפלג בחברה הישראלית.

"הבנו שיש לנו אויב מבחוץ שאנחנו מכירים אותו, ולצערנו אהובינו יצאו להילחם בו ולא שבו", אומרת זוסמן. "אבל יש אויב לא פחות מאיים, והוא הקרע הפנימי שמתחולל בתוך החברה הישראלית, שמאיים לפרק אותנו מבפנים. אנחנו רוצים להיאבק בו, והדרך שבה הרעילות והקיטוב נוצרים היא דרך המילים".

לדבריה, מטרת המיזם אינה למנוע מחלוקות אלא לשנות את אופן ניהולן. "אנחנו בעד ויכוחים, אבל שהם יהיו ענייניים ומכבדים, כדי שיהיה אפשר לשמוע את מה שעוברים ואת מה שמרגישים, וביחד לחזק את המדינה שלנו ואת החברה שלנו, ולא לפרק אותה".

במסגרת המיזם עוקבים אנשי מיזם "הדיבור" אחר השיח של נבחרי ציבור ואנשי תקשורת באמצעות מערכת המזהה התבטאויות רעילות ומפלגות. מדי שבוע מתפרסמות בעיתונים מודעה המציגה את ההתבטאויות הבולטות ביותר, במטרה לעודד שינוי בשיח הציבורי.

"אנחנו אומרים להם: אנחנו רואים אתכם ושומעים אתכם. האופן שבו אתם מדברים לא מקובל עלינו. אנחנו מבקשים ויכוח ענייני ושיחה מכבדת כדי לא לפרק אותנו מבפנים", היא אומרת.

זוסמן מדגישה כי מבחינתה האישית, הפעילות במיזם היא גם המשך ישיר לערכים שבנה הותיר אחריו. "בן כתב, 'מודה על הזכות שתהיה לי להגן על הארץ היפה שלנו ועל עם ישראל'. אני מרגישה שבפעולה הזאת אני ממשיכה את המילים של בן. אני מגינה על הארץ היפה שלנו ועל עם ישראל מפני הפירוק הפנימי שמאיים עלינו".

בן זוסמן ז"ל צילום: באדיבות המשפחה

לדבריה, דווקא לאחר המלחמה, כאשר הוויכוחים הציבוריים הפכו טעונים ואישיים יותר, יש צורך גדול יותר בשיח מכבד. "הדרך לפתור את הכאבים, הפחדים והחששות עוברת דרך מילים ענייניות ומכבדות. באופן אחר לא פותרים את הבעיה, אלא רק מעצימים אותה. פתרונות מגיעים על ידי שיחה טובה, לא על ידי הכנעה, שנאה ומחנאות".

זוסמן מספרת כי בנה למד בבית ספר "קשת" אשר לומדים בו דתיים וחילונים יחד, ולדבריה למד להקשיב גם למי שחושב אחרת. "אני לא אומרת לאף אחד לוותר על מה שחשוב לו במדינת ישראל, אבל בשביל להגיע להישגים האלה חייבים להקשיב לזה שנמצא מולך. אין קיצורי דרך. לפעמים צריך אמפתיה, לפעמים למצוא דרך של פשרה, והדברים האלה עוברים דרך דיבור ענייני ומכבד".

לקראת תשעה באב היא מבקשת לשמור על אופטימיות, למרות המציאות המורכבת. "אני אישה שמחזיקה בתקווה ובאמונה", היא אומרת. "אני קוראת לכל מי שמוכן להצטרף למרחבים שפועלים ומתעקשים שיהיה פה טוב יותר. קולות קיצון כנראה תמיד יהיו, אבל השאלה היא אם אנחנו מצליחים להגדיל את המרחב של מי שמוכן גם להקשיב וגם לשכנע במילים ענייניות. אני פועלת מתוך הרבה תקווה ואמונה שאפשר להרחיב את המרחב הזה, שמבקש שיחה עניינית ומחברת עם המון הקשבה".