פרסום ראשון. השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר ונציב שב"ס קובי יעקובי ביקרו היום (רביעי) את העצור המנהלי טל ינון דרדיק בבית המעצר מגרש הרוסים.

מסמך שב"כ שהגיע לידי ערוץ 7 חשף כי דרדיק, השובת רעב, חשוד בעבירות אלימות, התעללות ומעשה מגונה חמור ומזעזע נגד פלסטיני.

לפי המשטרה, במהלך האירוע תקפו יהודים פלסטינים, בהם נשים וילדים, באמצעות אלות, כבלו כמה מהם, ביצעו מעשה מגונה באחד הנפגעים, וארבעה בני אדם נזקקו לטיפול רפואי.

עוד עולה ממסמך השב"כ כי מפקד פיקוד המרכז חתם על הצו נגד דרדיק - בהמלצה מפורשת של השירות.

מוקדם יותר, פורסם כי דרדיק דחה את כל חלופות המעצר שהציע לו צה"ל אחרי התערבותו של שר הביטחון ישראל כ"ץ.

בין ההצעות שהועלו היו שחרור למעצר בית בבית הוריו במעלה אדומים או שכירת דירה במיקום חוקי ביהודה ושומרון עבורו ועבור משפחתו.

לפי גורמי ביטחון, דרדיק דחה את כל ההצעות על הסף והעביר מסר שלפיו ישתחרר רק למעצר בית בביתו, הנמצא בשטח B במאחז בלתי חוקי. הוא הבהיר כי כל עוד לא יאושר לו לשהות בביתו, בכוונתו להמשיך בשביתת הרעב.

גורמי הביטחון מדגישים כי דרדיק אינו מוחזק במעצר משום שנשללה ממנו האפשרות למעצר בית, אלא משום שהוא מסרב להציע חלופה חוקית שקבע בית המשפט המחוזי. לדבריהם, ברגע שימסור כתובת חוקית למעצר הבית, הוא ישוחרר מהכלא למעצר בית.

משפחתו של דרדיק הגיבה בחריפות: "פיקוד מרכז משקר, שר הביטחון מסרב לבטל את העוול. בניגוד לאמור בהודעה שנמסרה לתקשורת, לא הוצעה הצעה לשכור עבורו דירה. בשל הערת בית המשפט לגורמי הבטחון כי מוטב שיציעו חלופות ראויות, נמסר מטעמם מסמך רשמי שכלל שלוש הצעות שכולן ממוחזרות, לא ישימות ולא רלוונטיות. עד עתה לא הועברה הצעה אמיתית והגיונית אשר נותנת מענה לצרכי המשפחה הבסיסיים ביותר".

"השר כ"ץ הודיע אתמול כי בהמשך לביטול המעצרים המנהליים, יבחן בשנית גם את השימוש בצווים המנהליים האחרים שחרגו משימוש סביר, אך היום עשה לפתע פניית פרסה ומנסה להכשיר את הצו בשינויים לקוניים ומגוחכים".

עוד נמסר כי "טל ינון מנהל משק חקלאי עם 150 כבשים. מעצר בית או הגלייתו מחוץ למשק החקלאי, יחריבו את פרנסתו ואת משפחתו. שר הביטחון צריך לקבל החלטה אמיצה ולבטל את הצו המנהלי במלואו עוד היום, לצד הפסקת השימוש בצווים נוספים".