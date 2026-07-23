פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית (CENTCOM) הודיע הלילה (חמישי) כי כוחות אמריקניים החלו בגל תקיפות נוסף נגד מטרות צבאיות באיראן - זה הלילה ה-12 ברציפות.

"המשימה תימשך במטרה למנוע מאיראן לאיים על ימאים אזרחים וכלי שיט מסחריים העוברים במים האזוריים", נמסר בהודעה הרשמית.

עוד טרם ההודעה הרשמית, דווח על פיצוצים במספר אזורים ברחבי איראן, ובהם בבנדר מהשהר ובסיריק.

התקיפות האמריקניות הגיעו זמן קצר לאחר שנשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, אמר כי איראן מעוניינת להגיע להסכם עם וושינגטון - אך אינה מוכנה לכך עדיין.

"הם סופגים מכות קשות מאוד, והם רוצים להגיע להסכם - אבל אני אומר שהם לא מוכנים לעשות הסכם, כי בכל פעם שהם כורתים הסכם הם רוצים לשנות אותו. הם פשוט לא מוכנים", אמר טראמפ בעצרת במדינת ג'ורג'יה.

הנשיא הצהיר כי ארצות הברית "מנצחת ברפובליקה האסלאמית של איראן, ואנחנו מבטיחים שהם לעולם לא יוכלו עוד לעשות לנו את מה שעשו לרבים כל כך".

"הם הרגו יותר מ-52,000 מפגינים. אנשים שהפגינו נרצחו במהלך ארבעת החודשים האחרונים - ואף אחד לא רוצה לדבר על זה", הוסיף.

עוד לפני העצרת בג'ורג'יה, איים טראמפ בהסלמה חריפה נוספת נגד טהרן, והזהיר כי ארה"ב תחל להפציץ גשרים ותחנות כוח איראניות אם המדינה לא תפסיק את מתקפותיה נגד השיט הבינלאומי.

טראמפ כתב בפלטפורמת Truth Social שבבעלותו: "מהנקודה הזו והלאה, בכל פעם שהרפובליקה האסלאמית של איראן תירה על ספינה במצר הורמוז - בין אם באמצעות טיל, רקטה, כטב"ם או כל אמצעי או נשק אחר - ארצות הברית תפציץ ותשמיד גשר אחד או תחנת כוח אחת, כולל אלו הממוקמים בסמוך לעיר הבירה טהרן, או בתוכה".